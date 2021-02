Gipi, su Prime Video due film del fumettista pisano: L'ultimo terrestre e Il ragazzo più felice del mondo

News Cinema

Su Prime Video sono approdati in streaming due film di Gipi, uno dei più stimati autori nostrani di graphic novel: L'ultimo terrestre e Il ragazzo più felice del mondo.

Gian Alfonso Pacinotti, in arte Gipi, è uno dei fumettisti più quotati in Italia, autore di graphic novel molto apprezzate, come l'ultima Momenti straordinari con applausi finti, edita nel 2019: su Prime Video sono però disponibili in streaming da qualche giorno anche due dei suoi tre film realizzati per la Fandango di Domenico Procacci, cioè L'ultimo terrestre e Il ragazzo più felice del mondo, prodotti decisamente fuori dal coro delle nostrane opere cinematografiche medie. Durante il lockdown Gipi aveva reso i film gratuiti su YouTube, ma questa collocazione su Amazon Prime Video si preannuncia come più stabile, ideale per scoprire o riscoprire questi lavori.

L'ultimo terrestre di Gipi in streaming su Amazon Prime Video

L'ultimo terrestre (2011), scritto e diretto da Gipi, è la storia di Luca Bertacci (Gabriele Spinelli), che in un'Italia devastata dalla crisi economica nel 2010 si preoccupa come altri connazionali assai poco dello sbarco extraterrestre appena avvenuto. Con una sola amica transessuale, è generalmente mal disposto verso l'altro sesso, si trascina nel lavoro di cameriere. Presto Luca si rende conto che gli alieni hanno un impatto sulla sua vita di tutti i giorni: un'aliena solleva suo padre dall'infelicità per l'abbandono di sua moglie, mentre qualcuno viene rapito...

Il film fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ma non fu accolto con particolare calore dal pubblico, nonostante una campagna virale che simulava documentazioni "rubate" sull'esistenza e lo sbarco in Italia di tali extraterrestri. Guarda L'ultimo terrestre su Prime Video L'ultimo terrestre: Il trailer del film

Il ragazzo più felice del mondo di Gipi in streaming su Amazon Prime Video