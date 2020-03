Gipi per la solidarietà digitale: Il ragazzo più felice del mondo è disponibile gratis su YouTube

News Cinema

Un bel gesto da parte del fumettista (e molto altro) toscano e della Fandango, che hanno concesso al pubblico italiano costretto a casa dal Coronavirus di vedere questo piccolo gioiello.

In questi giorni di grande difficoltà per il nostro paese (e non solo), in cui la pandemia di Coronavirus ci ha costretti tutti in casa, arriva da Gipi e dalla Fandango un bel gesto di quella che viene chiamata "solidarietà digitale".

Il fumettista e regista toscano, celebre anche per le sue partecipazioni in veste di "opinionista" a Propaganda Live, con l'assenso della società di produzione di Domenico Procacci che lo aveva finanziato, ha deciso di rendere disponibile online, gratis e su YouTube, il suo più recente lavoro cinematografico.

Si chiama Il ragazzo più felice del mondo, ed è un film intelligente e molto divertente che vi consigliamo caldamente di vedere in questi giorni di quarantena.

Scritto e interpretato da Gipi assieme a Gero Arnone, il film (presentato al Festival di Venezia nel 2018 nella sezione Sconfini) mescola realtà e fantasia raccontando una storia che parte come autobiografica e si tramuta progressivamente in una esilarante e acuta riflessione sulla creatività, sulla fandom e sulla vita ai tempi dei social network.

