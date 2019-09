Giovani streghe: trovate le protagoniste per il remake

News Cinema

Il film del 1996 avrà una nuova versione Blumhouse con Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna e Cailee Spaeny.

Non è forse famoso in Italia come in America, dove è oggetto di culto per chi l'ha visto in epoca liceale, ma il film The Craft, ovvero Giovani streghe, del 1996, avrà un rifacimento contemporaneo targato Blumhouse. L'originale co-sceneggiato e diretto da Andrew Fleming raccontava di una ragazza che arriva in una scuola cattolica, dove conosce tre coetanee che praticano le arti magiche e le usano per vendicarsi di tutti quelli che le fanno arrabbiare.

Nel cast del film c'erano Robin Tunney (la futura detective di The Mentalist), Fairuza Balk, Neve Campbell (che nello stesso anno divenne la protagonista dell'epocale Scream di Wes Craven) e Rachel True. La nuova versione sarà diretta e adattata da Zoe Lister-Jones, che ha appena trovato le sue quattro protagoniste: si tratta di Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna e Cailee Spaeny.

La regista ha debuttato nel 2017 col film Band-Aid, che ha anche interpretato, mentre le giovani attrici sono ancora emergenti e dunque sconosciute ai più e sono apparse in piccoli ruoli in film e serie tv. La più nota è sicuramente Cailee Spaeny, apparsa in 7 sconosciuti a El Royal. Tutto questo potrebbe cambiare se il film riuscirà a parlare ai (e soprattutto) alle liceali di oggi e sarà il successo che Jason Blum e Andrew Fleming, a bordo in veste di produttore esecutivo, si aspettano.