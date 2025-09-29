TGCom24
News Cinema

Giovani madri: ecco il trailer italiano del nuovo film dei fratelli Dardenne

Presentato in concorso a Cannes il maggio scorso, il nuovo film di Jean-Luc e Pierre Dardenne debutta nei cinema italiani il prossimo 20 novembre distribuito da Bim e Lucky Red. Ecco trailer e trama di Giovani madri.

Giovani madri: ecco il trailer italiano del nuovo film dei fratelli Dardenne

Vincitori di due Palme d'oro (con Rosetta nel 1999 e con L'Enfant - Una storia d'amore nel 2005), ma pure di due premi per la sceneggiatura, uno per la regia e di un premio speciale (cosiddetto "del 75°), i fratelli Dardenne a Cannes sono a casa loro, e a Cannes lo scorso maggio hanno presentato il loro ultimo film, che si intitola Giovani madri e che arriverà nei cinema italiani il prossimo 20 novembre distribuito da Bim e Lucky Red.
Girato con il consueto stile ultra naturalista, e con attrici e attori non professionisti, Giovani madri segue le vicende di cinque giovanissime ragazze, Jessica, Perla, Julie, Naïma e Ariane, che sono ospiti di una casa famiglia che assiste le giovanissime madri nella gestione della gravidanza e dei loro neonati. E, come potete leggere nella recensione scritta a Cannes da Mauro Donzelli, segna un passo in avanti evidente rispetto alla produzione più recente di questi due registi belgi.
Qui di seguito il trailer italiano ufficiale e il poster di Giovani madri:


