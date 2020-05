Giovane e bella: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 20 maggio con SimulWatch

News Cinema

Diretto da Francois Ozon, con una bellissima e conturbante Marine Vacht- Appuntamento su SimulWatch mercoledì 20 maggio alle 21:30.

La visione condivisa di mercoledì 20 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Giovane e bella, il film diretto nel 2013 da François Ozon che ha lanciato la carriera della bellissima Marine Vacht, che di recente abbiamo visto nel Pinocchio di Matteo Garrone nei panni della Fata Turchina.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Giovane e bella e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 20 maggio alle 21:30.

Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2013, Giovane e bella è il film in cui Ozon affronta, a modo suo, lo scabroso tema della prostituzione minorile. Lo fa raccontando la storia di una diciassettenne interpretata da Marine Vacht, Isabelle, che dopo aver perso la sua verginità in estate con una "prima volta" niente affatto memorabile, torna a Parigi e decide di inziare a protituirsi, inventando su Internet un'identità fittizia.

La storia del film è divisa in quattro capitoli, ognuno dei quali racconta una stagione dell'anno, scanditi da quattro canzoni di Françoise Hardy: L'amour d'un garçon, A quoi ça sert, Première rencontre, Je suis moi.



Giovane e bella: Il trailer italiano del film

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Matinee.