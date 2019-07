Giornate degli Autori 2019: il programma completo della 16esima edizione

News Cinema

Presentato a Roma il programma della sezione autonoma del Festival di Venezia 2019.

È stato presentato oggi alla Casa del Cinema di Roma il programma ufficiale della 16° edizione delle Giornate degli Autori, sezione autonoma e parallena del Festival di Venezia, che si terranno dal 28 agosto al 7 settembre. Il programma è stato presentato dal delegato generale Giorgio Gosetti e dal presidente delle Giornate Andrea Purgatori.

Ve lo presentiamo qui di seguito:

Concorso:



Seules les betes di Dominik Moll (Francia 2019), film d’apertura

You Will Die at 20 di Amjad Abu Alala (Sudan-Francia-Egitto-Germania-Norvegia, 2019)

Un monde plus grand di Fabienne Berthaud (Francia-Belgio, 2019)

La llorona di Jayro Bustamante (Guatemala-Francia)

Bor mi vanh chark - The Long Walk di Mattie Do (Laos-Spagna-Singapore, 2019)

Barn - Beware of Children di Dag Johan Haugerud (Norvegia-Svezia, 2019)

5 è il numero perfetto di Igort (Italia-Belgio-Francia, 2019)

Boże Ciało - Corpus Christi di Jan Komasa (Polonia-Francia, 2019)

Un divan a Tunis di Manele Labidi (Tunisia-Francia, 2019)

Aru sendo no hanashi - They Say Nothing Stays the Same di Jō Odagiri

Lingua Franca di Isabel Sandoval (Usa-Filippine, 2019)

Fuori concorso:



Les chevaux voyageurs di Bartabas, film di chiusura

Miu Miu Women’s Tales:

#17 Shako Mako di Hailey Gates (Italia-Usa, 2019)

#18 Brigitte di Lynne Ramsay (Italia-UK, 2019)

Eventi speciali:



Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (Italia-Spagna, 2019)

House of Cardin di P. David Ebersole, Todd Hughes (Usa, 2019)

Il prigioniero di Federico Olivetti (Italia, 2019)

Scherza con i fanti di Gianfranco Pannone (Italia, 2019)

Mondo sexy di Mario Sesti (Italia, 2019)

Burning cane di Phillip Youmans (Usa, 2019)

Notti veneziane:



La legge degli spazi bianchi di Mauro Caputo (Italia, 2019)

Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio di Tomaso Pessina (Italia, 2019)

The Great Green Wall di Jared P. Scott (Gb, 2019)

Cercando Valentina di Giancarlo Soldi (Italia, 2019)

Sufficiente di Maddalena Stornaiuolo, Antonio Ruocco (Italia, 2019)