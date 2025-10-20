TGCom24
News Cinema

Gioia mia, un'estate nonna e nipote: video intervista con Margherita Spampinato e Aurora Quattrocchi

Mauro Donzelli

Una piccola storia di un'estate condivisa fra una nonna rigida e un nipotino con la naturale passione per la tecnologia e il suo smartphone. Gioia mia è una delle piacevoli sorprese di questo inizio stagione, premiato a Locarno e presentato ora ad Alice nella città, in sala dall'11 dicembre.

Gioia mia, un'estate nonna e nipote: video intervista con Margherita Spampinato e Aurora Quattrocchi

Nico è un bambino vivace e impertinente, abituato in città a una vita tecnologica e sempre connessa. Un bambino di oggi, insomma, alle prese con un'estate da trascorrere con una nonna "analogica e antica", in una Sicilia affascinante che richiama al passato, religiosa e totalmente sconnessa dalla contemporaneità.

Una storia divertente e tenera di avvicinamento fra due mondi molto lontani, e inizialmente ben poco pronti a farlo, Gioia mia è l'esordio alla regia di Margherita Spampinato che si è fatto valere al Locarno Film Festival, dove sono stati premiati il film e la protagonista Aurora Quattrocchi.

Abbiamo incontrato l'attrice palermitana insieme all'esordiente piccolo Marco Fiore e la regista, Margherita Spampinato, in occasione della presentazione di Gioia mia ad Alice nella città, prima dell'uscita in sala prevista per l'11 dicembre per Fandango Distribuzione.

Film stasera in TV