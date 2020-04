Gimme Danger: il film da vedere e commentare insieme martedì 21 aprile con SimulWatch

News Cinema

La visione condivisa di martedì 21 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un trascinante documentario diretto da Jim Jarmusch e dedicato a un vero e proprio mito del rock: la band degli Stooges di Iggy Pop.

Presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 2016, Gimme Danger racconta della nascita, l'ascesa e lo scioglimento della leggendaria band fondata da Iggy Pop, il bassista Dave Alexander, il chitarrista Ron Asheton e suo fratello, il batterista Scott, cui si aggiunse poi un altro chitarrista, James Williamson, quando Ron Asheton prese il posto dell'allontanato Alexander. Un gruppo che con la sua sua personalità e la sua musica uniche e provicatorie, ha segnato profondamente la storia del rock'n'roll.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

