Gigi Proietti: Roma, commossa, rende omaggio al suo Ottavo Re

Nel giorno della scomparsa di Gigi Proietti, a 80 anni esatti dalla sua nascita, la città di Roma ricorda l’attore con un flashmob e chiama in causa due dei suoi luoghi simbolo.

L'omaggio forse più bello e commovente a Gigi Proietti è arrivato da Roma, la sua città, la sua amata città anzi, che gli aveva regalato quell'inconfondibile cadenza e quella parlata che accoglieva termini del romanesco di una volta, quello di Aldo Fabrizi e Alberto Sordi, per intenderci. La capitale d'Italia che al contrario si legge "amor" ha detto grazie di essere esistito al suo Rugantino cominciando con un flashmob. Alle 17:42 chi scrive ha ricevuto da un amico che non sentiva da tempo un messaggio: "Gira voce che in molti quartieri si stanno organizzando per un ultimo applauso a Gigi Proietti. Alle 20 tutti sui balconi per il grande saluto". La bella iniziativa, lanciata dalla pagina Facebook Reporter-Montesacro, ha immediatamente preso piede e il tam tam è arrivato ovunque. E così, non solo chi scrive, ma quasi ogni abitante dell'urbe, si è spellato le mani all'ora stabilita pensando al Cavaliere Nero, mentre le vie pian piano si svuotavano per via dei bar e i ristoranti ormai chiusi dalle 18:00.

Ma il tributo di Roma a Gigi Proietti non è finito qui. Già dalle ore 19:00, sia sulla facciata di Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio che sul Colosseo, ha campeggiato una foto dell'attore accompagnata dalla scritta "Ci mancherai". Nell'immagine il grande mattatore sorrideva, e la sindaca Virginia Raggi ha così commentato l'iniziativa: "Oggi il nostro cuore è colmo di dolore e di tristezza. Gli italiani e i romani hanno perso una parte della loro anima. Un grande artista che ha raccontato il nostro Paese con ironia e intelligenza. Il suo sorriso era sempre coinvolgente: era impossibile sottrarsi alla sua genialità. Così Roma vuole ricordarlo". Fra le due immagini, identiche, forse forse faceva più scena quella sul Colosseo per via di una straordinaria illuminazione, tanto che in molti sono usciti di casa a godersi lo spettacolo allertati anche da un post del Profilo Instagram Ufficiale di Roma Capitale, una foto davvero bella di Proietti intento a sussurrare qualcosa all'orecchio della lupa.

I funerali di Gigi Proietti avranno luogo giovedì 5 novembre presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Quel giorno verrà proclamato il lutto cittadino. Per evitare assembramenti è probabile che il rito venga trasmesso in diretta televisiva, ma non è da escludere una cerimonia ristretta e privata. "Meritava un funerale diverso" - ha detto all'AdnKronos Marco Pupin, direttore tecnico per lungo tempo del Teatro Sistina. "Se non ci fosse stato il Covid, tutto il Lazio sarebbe arrivato a Roma per dargli l'ultimo saluto, purtroppo non sarà così". La camera ardente, invece, sarà allestita mercoledì 4 in Campidoglio.

