Gigi Proietti: pura poesia tra risate e musica nell'inarrivabile successo popolare di A me gli occhi

Ci lascia a 80 anni Gigi Proietti, mentre la nostra memoria ritorna al suo immenso spettacolo teatrale A me gli occhi, Please.

Chi è nato negli anni 70, quando lo ha scoperto, una quindicina d'anni più tardi non ha potuto non consumare la videocassetta dello spettacolo teatrale A me gli occhi. Su quel palco Gigi Proietti smontava il lavoro dell'attore riassemblandone la figura di sketch in sketch, in cui i contenuti erano plastilina nelle sue mani, nella sua voce o nel "bagaglio gestico". L'interpretazione era regina, i testi erano sudditi alla sua corte.

"Essere o non essere, questo è il problema" ripeteva, schierandosi dalla parte del pubblico nel non capire l'arcaico frasario di Shakespeare. Sì, perché A me gli occhi era lo spettacolo che, se c'era un ceto sociale al quale non guardava, era quello alto, quello degli storici teatri di città. Entrava in scena con una cassa sulle spalle cantando Nun me scordo mai di Ettore Petrolini, un omaggio alla tradizione della canzone popolare romana, poi si sedeva sul baule dell'attore recitava le prime battute:

I Signori non mi conoscono

Peggio per loro

Io conosco tutti, do tutto, fo tutt'io

Io sono come il telegiornale

Io so scrivere, cucire, viaggiare, verseggiare

Entrare, uscire, uscire, entrare

Entrare, uscire

E continuare così.

Io col ramo chimica

Ho inventato il gas leguminaceo

Retroilluminante

Che è un gas

Ottenuto con la masticazione dei legumi

E accendendolo da dietro

Dà una luce migliore della lampada al quarzo

Pura poesia in cui la volgarità riprende l'etimologia che gli appartiene rivolgendosi al volgo, ovvero al popolo. Il 1976 fu l'anno del debutto di A me gli occhi, prima a Sulmona in Abruzzo, poi al Teatro Tenda di Roma dove arrivò in sostituzione di un altro spettacolo cancellato. Erano gli anni di piombo e uscire di casa non era un'attività rasserenante, eppure il desiderio di evasione e la connotazione innovativa e sperimentale della messinscena, porterà A me gli occhi (a cui fu in seguito aggiunto Please) a restare in cartellone per ben tre anni. Un successo unico nella storia del palcoscenico del XX secolo.

Insieme ad alcuni musicisti e a un baule come solo elemento scenografico, Gigi Proietti faceva autoironia sul mestiere di artista che tiene banco, rispettandone al contempo il rapporto simbiotico con il pubblico. "La vita è cara" recitava sul palco nella più memorabile delle telefonate, "mettice l'IVA... l'uva... l'ova", ma "l'arte aiuta a vivere meglio" ha sempre detto con il suo ampio e contagioso sorriso. Proietti se n'è andato lasciandoci in regalo il suo baule artistico, nel quale possiamo tornare a rovistare quando abbiamo bisogno ritrovare il nostro sorriso e provare a vivere meglio.