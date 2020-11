Gigi Proietti: Pierfrancesco Favino e Anna Foglietta salutano il Maestro con versi in romanesco

News Cinema

All'indomani della improvvisa scomparsa di Gigi Proietti, Pierfrancesco Favino e Anna Foglietta gli dedicano due bellissime poesie in romanesco.

La scomparsa di Gigi Proietti, avvenuta all'improvviso all'alba del 2 novembre, quando avrebbe compiuto 80 anni, ha lasciato attonita e addolorata tutta l'Italia e l'eco di questa enorme perdita riverbererà a lungo nel nostro cuore. Le esequie di questo grandissimo artista si terranno giovedì 5 novembre a Roma in piazza del Popolo, anche se ovviamente non potremo rendergli omaggio come meriterebbe, a causa dell'emergenza sanitaria. Non sappiamo ancora come si svolgeranno i funerali - si parla di una diretta televisiva e di maxischermi - ma è indubbio che in spirito ci saremo tutti.

Tra i molti che hanno scritto su Gigi Proietti, tra ricordi spesso di maniera e articoli di grande spessore anche umano, due colleghi, Pierfrancesco Favino, e Anna Foglietta, che col Maestro aveva recitato ne Il premio di Alessandro Gassmann, hanno scelto di ricordarlo con due toccanti omaggi in versi in dialetto romanesco, che il grande cantore della città avrebbe sicuramente apprezzato. Li trovate qua sotto.