Gigi Proietti: l'Arma dei Carabinieri rende omaggio al Maresciallo Rocca

News Cinema

Ai tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Gigi Proietti, si unisce quello dell'Arma dei Carabinieri che era stata rappresentata dall'attore nella serie tv Il Maresciallo Rocca.

Tra il 1996 e il 2008, Gigi Proietti ha interpretato Il maresciallo Rocca, uno dei prodotti televisivi della Rai di maggiore successo in assoluto. Oltre dieci milioni di italiani si incollavano davanti al televisore per vedere le puntate di una fiction che raccontava la vita di un maresciallo dell'Arma attraverso la commedia, il dramma e il genere poliziesco. Furono realizzate cinque stagioni per un totale di 28 episodi, veri e propri film per la TV che si conclusero con un ultimo appuntamento in due parti intitolato Il maresciallo Rocca e l'amico d'infanzia. Tanto nelle prime visioni quanto nelle repliche, Il maresciallo Rocca non ha mai smesso di attrarre vecchi e nuovi spettatori.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Gigi Proietti, si unisce quello dell'Arma dei Carabinieri che ha postato su Twitter il seguente messaggio: "Hai saputo farci sorridere con tanti personaggi e mille sguardi, espressioni, barzellette. Noi vogliamo continuare a ricordarti così, col volto del Maresciallo Rocca, che hai interpretato con umanità, passione e la giusta dose di ironia".



Hai saputo farci sorridere con tanti personaggi e mille sguardi, espressioni, barzellette. Noi vogliamo continuare a ricordarti così, col volto del Maresciallo Rocca, che hai interpretato con umanità, passione e la giusta dose di ironia.

Ciao #gigiproietti#Carabinieri #2novembre pic.twitter.com/3f1DcjQMCo — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) November 2, 2020

Leggi anche Gigi Proietti: il cordoglio del mondo dello spettacolo Leggi anche Gigi Proietti doppiatore: da Sylvester Stallone al Genio Leggi anche Gigi Proietti: una lezione di comicità nel giorno della sua scomparsa Leggi anche L'ultima mandrakata di Gigi Proietti Leggi anche Gigi Proietti: pura poesia tra risate e musica nell'inarrivabile successo popolare di A me gli occhi