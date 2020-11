Gigi Proietti: il cordoglio del mondo dello spettacolo

News Cinema

Attori, registi, amici, colleghi uniti nel ricordare con grande affetto e dolore la figura di uno straordinario interprete del teatro, del cinema e in generale di mezzo secolo di cultura italiana.

La scomparsa di Gigi Proietti ha scatenato il cordoglio di un paese intero, in prima linea personalità del mondo dello spettacolo e non solo, che ne hanno ricordato la figura cruciale per oltre mezzo secolo di teatro e cinema italiano. Per tutta la notte si sono susseguiti messaggi di incoraggiamento, mentre si diffondeva la notizia di un suo aggravamento in clinica per un problema cardiaco, diventati ricordi e saluti una volta ufficiale la sua morte, proprio all’alba, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

“Non poteva esserci risveglio peggiore”, ha scritto Riva Pavone. “Oggi, nel giorno stesso del suo 80mo compleanno, ci ha lasciato per sempre Gigi Proietti. Ho amato tantissimo il talento ma anche l'umanita' di quest'uomo con cui ho avuto la grande gioia di lavorare. Addio Gigi. Ci mancherai tantissimo”.

“Ciao Maestro e amico”, il saluto di Alessandro Gassman, con una foto del film Il premio, in cui interpretava il figlio.

Ciao Maestro e amico. RIP 💐 pic.twitter.com/MyPFQP15DV— Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 2, 2020

Così ha scritto su twitter il regista Giovanni Veronesi, "Come Shakespeare, anche tu caro Gigi sei morto il giorno del tuo compleanno. E' una pratica che viene lasciata agli uomini saggi. Il mio modesto ricordo è quello di una cena a casa di Arbore dove dicesti che ti stava simpatico l'orco delle fiabe. Addio e grazie di tutto”.

Una gioia e un onore aver fatto un pezzo di strada con te #Proietti #Gigiproietti 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 pic.twitter.com/YARy5nsA5i— Veronica Pivetti (@VPivetti) November 2, 2020

Il regista Riccardo Milani lo ha ricordato con poche, sentite parole. "La fortuna è il privilegio di esserti stato contemporaneo". "Senza parole... Questa volta l'inchino a #gigiproietti lo facciamo tutti noi", sono le parole di Fabio Fazio.