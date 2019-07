Giffoni Film Festival giorno 8: Le fiction di Elena Sofia Ricci, Arturo Muselli e Jenny De Nucci!

News Cinema

L'ottavo giorno racconta le fiction italiane, che vedremo prossimamente sui nostri schermi. E a presentarle non potevano che essere loro, gli attori protagonisti che hanno colto l'occasione per raccontare ai Giffoners se stessi e il loro mestiere.

Siamo giunti al penultimo giorno del Giffoni Film Festival, ma gli ospiti non sono mancati, anzi sul Blue Carpet hanno sfilato diverse generazioni di talent. La madrina della giornata è stata certamente Elena Sofia Ricci, l'attrice con un'importante carriera alle spalle, che i più giovani hanno conosciuto come la Lucia della serie I Cesaroni. La vedremo prossimamente impegnata in Vivi e lascia vivere, la fiction targata Rai, girata a Napoli e dintorni per la regia di Pappi Corsicato. È una serie ricca di suspense, nella quale la Ricci interpreta Laura, una mamma molto diversa da Lucia, un po' rigida, anaffettiva e che nasconde un grande segreto. Un ruolo ricorrente nella carriera dell'attrice, quello della mamma, che ha iniziato a vestire i panni di genitore sul set ancor prima di diventarlo lei stessa. Nonostante abbia lavorato con grandi registi del calibro di Pupi Avati, Mario Monicelli e Dino Risi, ammette che quando le è stato proposto di collaborare con Paolo Sorrentino e Toni Servillo in Loro, la sua è stata una reazione adolescenziale.

Elena Sofia Ricci ha raccontato tante donne, ma vuole raccontarne ancora tante altre, anche totalmente diverse da lei. L'attrice, infatti, non ama molto i personaggi ricorrenti, preferisce cambiare e farne sempre di nuovi, una possibilità che il teatro può darle maggiormente rispetto alla TV o al cinema. E a proposito del palcoscenico, è stata recentemente (e lo è ancora) impegnata con "Vetri rotti", dramma di Arthur Miller sul nazismo visto oltreoceano, in America. La Ricci è una grande amante dei classici, che ha definito sempre attuali e ricchi di spunti riflessivi.

Al Giffoni 2019 anche Gabriella Pession accompagnata dalla sceneggiatrice Laura Ippoliti per la presentazione di Oltre la soglia, la nuova fiction di Canale 5 in onda dal prossimo autunno. Si tratta di un medical drama, nel quale l'attrice veste i panni di Tosca, primario di neuropsichiatria infantile con problemi mentali. Il suo personaggio è infatti affetto da psicologia paranoide, ma solo un collega è a conoscenza della diagnosi. Pochi mesi di pausa per la Pession, che a ottobre inizierà le riprese - insieme all'attore inglese John Lynch - di Da domani mi alzo tardi, basato sul romanzo di Anna Pavignano, compagna di Massimo Troisi. Il film racconta proprio la vita di quest'ultimo come se non fosse mai morto e avesse continuato la sua storia d’amore con Anna.

Tra questi grandi donne del panorama italiano spicca Arturo Muselli, l'attore partenopeo che ha raggiunto la sua notorietà con il personaggio di Enzo Sangue Blu nella terza e quarta stagione di Gomorra: La serie. Il trentaseienne ha incontrato i Giffoners con cui ha tenuto una Masterclass, raccontando loro la sua carriera, iniziata in teatro, il personaggio di Enzo e i suoi impegni futuri, che lo vedono nel cast de La Vita Promessa 2 insieme a Luisa Ranieri per Rai.

Presente anche quest'anno alla 49esima edizione del Festival una delle nuove leve della fiction italiana: Jenny De Nucci. La protagonista de Il Collegio e star del web si è fermata a scattare selfie con tutti i suoi giovani fan, accorsi in massa per condividere anche un solo, brevissimo momento con lei. Tante foto, ma anche tanti i regali che ha ricevuto Jenny dai Giffoners, come applausi, cartelloni colorati e addirittura cornici. L'attrice diciannovenne, autrice del libro "Girls - Siamo tutte regine", sarà protagonista prossimamente della fiction Un passo dal cielo 5.

Mentre leggete il diario di bordo di questa ottava giornata al Giffoni Film Festival 2019, il pensiero va a domani, l'ultimo giorno di questo viaggio che ha regalato gioie, sensazioni e soprattutto ricordi. Ma scacciamo via i sentimentalismi e aspettiamo con ansia il gran finale!