Giffoni Film Festival giorno 6: Edorado Leo e Stefano Fresi presentano Il Re Leone!

Un ruggito accompagna sul Blue Carpet Edoardo Leo e Stefano Fresi, i nostri Timon e Pumba, all'anteprima de Il Re Leone al Giffoni 2019.

Una calda giornata estiva come quelle tipiche della Savana, ma non siamo in Africa, bensì al Giffoni Film Festival. È il sesto giorno e a farci compagnia c'è Il Re Leone, il remake dell'omonimo film del 1994, che dal 1 agosto vedremo nelle sale italiane distribuito da Disney. Un'anteprima quella di questa quinta giornata attesissima dai bambini, ma che riporta ai dolci momenti dell'infanzia anche i più grandi. A presenziare alla première le voci di due personaggi amatissimi, quelle di Timon e Pumba, doppiati rispettivamente da Edoardo Leo e Stefano Fresi. I due attori non hanno sempliemente interpretato il suricato e il facocero, ma si sono cimentati anche nel doppiaggio delle canzoni, come l'iconica Hakuna Matata. Un ambiente familiare, quello della musica, per Fresi, che ha all'attivo anche una carriera come musicista e compositore; del tutto nuovo, invece, per Leo, che si è trovato per la prima volta anche alle prese con l'animazione.

A differenza dei classici film d'animazione in stile cartoon, Il Re Leone è relizzato in modo fotorealistico al computer, cosicché gli animali sembrino reali. Proprio questa tecnica, ha affermato Leo, rende più difficile trovare una un'impostazione vocale, perché - a differenza dei classici cartoni - non vi è una gestualità caricaturale; infatti, alla voce è affidata buona parte della caratterizzazione del personaggio. Inoltre, entrambi gli interpreti ammettono di essersi sentiti investiti di una grande responsabilità, sia per la grande importanza culturale del film che per il confronto con i loro corrispettivi americani, Timon e Pumba sono doppiati in lingua originali da altri due grandi attori, Billy Eichner e Seth Rogen. L'accoglienza sul Blue Carpet per Edoardo e Stefano è stata calorosa e loro stessi si sono detti felici di essere nuovamente tornati al Festival. Fresi è rimasto molto colpito dalle domande dei giovani, mentre Leo ha defintio Giffoni il clima ideale per incontrare i ragazzi e ha ammesso che parlare ai giurati è un grande compito, perché sa che ogni sua parola ha un forte effetto su di loro.

Sul carpet a tema Aria del Giffoni 2019 anche la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta, accompagnata da Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio, giovanissime protaginiste de L'amica geniale, la serie di successo di cui vedremo la seconda stagione su Rai 1 il prosimo autunno.

In Masterclass insieme ai ragazzi oggi Stefano Accorsi, l'attore bolognese ha incontrato i Giffoners per confrontarsi con loro sul suo lavoro e la sua carriera. Non sono mancati i riferimenti alle serie 1992, 1993, 1994 e The Young Pope, così come ai film che lo hanno consacrato, come L'ultimo bacio. Premiato con l'Experience Award, Accorsi ha definito il Giffoni un Festival in cui prevalgono la semplicità e l'immediatezza, date soprattutto dai giovani giurati. Ha incontrato i Giffoners anche Lucia Ocone, che ha raccontato loro non solo il mestiere dell'attore, ma anche quello di comica e imitatrice.

Reduce dal successo di Sanremo con Argento vivo, approda al Giffoni come artista del giorno Daniele Silvestri, il cantautore romano che allo storico Festival della canzone italiana si è aggiudicato il Premio della Critica, il Premio della Sala Stampa e il Premio Miglior Testo. Per oggi dalla calda Savana del Giffoni Film Festival è tutto, Hakuna Matata e a domani!