Giffoni Film Festival giorno 5: Dolcissime con Marco D'Amore e un Evan Peters sentimentale

La 49esima edizione del Giffoni 2019 cerca di avvicinarsi sempre più ai giovani e non solo con talent internazionali, come Evan Peters, ma anche con film che raccontano la loro età, come Dolcissime scritto da Marco D'Amore.

Il quinto giorno del Giffoni Film Festival ha inizio con la conferenza dedicata a Dolcissime, il film di Francesco Ghiaccio sceneggiato insieme a Marco D'Amore. Distribuito da Vision, uscirà nelle sale italiane per raccontarci una storia molto attuale, quella di Mariagrazia, Chiara e Letizia, tre adolescenti costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo. Una storia che D'Amore e Ghiaccio avevano già ideato prima del loro precedente lavoro Un posto sicuro, ma che hanno realizzato solo adesso. L'intento iniziale era quello di focalizzarsi sui giovani di oggi per raccontare il loro sguardo sulla realtà che li circonda. Soltanto in un secondo momento hanno deciso di orientarsi verso una trama tutta al femminile, perché - ha sostenuto D'Amore - le donne sono sempre più coraggiose degli uomini. Un film che tocca varie tematiche, ma che dà ampio spazio a quella fase della vita, l'adolescenza, durante la quale i teenagers cercano se stessi, si sentono invisibili e si creano dei modelli di perfezione che non esistono. Insieme al regista e allo sceneggiatore di Dolcissime anche parte del cast: le protagoniste Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredini, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino accompagnate da Valeria Solarino. Le giovani attrici, tutte esordienti, si sono dette colpite dal messaggio del film e hanno preso molto sul personale le loro interpretazioni. Anche la Solarino ha avuto molto a cuore il progetto e in particolare la tematica dell'accettare se stessi, atteggiamento estraneo al suo personaggio, quello di Marzia, madre di una delle protagoniste.

Per un'intera mattinata non ho fatto altro che ascoltare i sussurri dei Giffoners che di orecchio in orecchio si chiedevano "ma quando arriva Evan Peters?". L'attore trentaduenne, celebre per i vari ruoli di American Horror Story e per aver vestito i panni di Quicksilver nella saga degli X-Men, ha ricevuto un vero bagno di folla. Sul Blu Carpet si è fermato qua e là per selfie, autografi e per scambiare qualche battuta con i giovani fan. Ma cosa ci ha raccontato Evan Peters? È confermato ormai da tempo che non prenderà parte alla nona stagione di American Horror Story, a quanto pare ha deciso di prendersi una pausa e dedicarsi alla musica. Per ora, però, sembra fuori discussione una carriera professionale come musicista. Nel suo futuro lavorativo vorrebbe distaccarsi dai ruoli così seri e cupi interpretati finora per prendere parte a qualcosa di più leggero, come - udite, udite - una commedia sentimentale...un Evan Peters in versione romantica non lo immaginavate, eh! Riguardo a Quicksilver, Peters ha ammesso che vorrebbe approfondire quel breve cameo di Deadpool e magari comparire in altri film con quel burlone di Wade Wilson. Finora l'interpretazione a cui è più legato è quella Stan Bowes nella serie Pose, vincitrice di due Golden Globe e primo show con un cast transgender così ampio.

Altro giovane talent di oggi è Riccardo Frascari, il JJ Fontana di Club 57, la nuova coproduzione Rainbow e Nickelodeon che vede due giovani di oggi, Eva e Ruben, catalputati negli anni '50. L'attore interpreta proprio uno dei ragazzi di quest'epoca e di cui Eva finirà per innamorarsi. L'incontro tra due mondi, quello tecnologico e social degli anni Duemila e quello fatto di brillantina e giacche di pelle, porterà a un intreccio romantico e fantascientifico denso di imprevisti.

Sul Blue Carpet di questa 49esima edizione anche un'altra attrice affermatissima come Vittoria Puccini, che ha tenuto una Masterclass con i Giffoners sulla sua carriera e sul cammino percorso prima di arrivare al successo di Elisa di Rivombrosa. Stasera i Boomdabash, il gruppo musicale reduce dal Festival di Sanremo e nelle radio con il tormentone estivo "Mambo Salentino", e Fred De Palma, il re del reggaeton italiano che quest'estate ci fa muovere al ritmo di "Una volta ancora", faranno ballare tutto il pubblico del Giffoni Music Concept.