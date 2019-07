Giffoni Film Festival giorno 4: Elle Fanning con Teen Spirit al ritmo di musica!

News Cinema

Teen Spirit con protagonista Elle Fanning e la serie di successo La Compagnia del Cigno portano una ventata di musicalità alla quarta giornata del Giffoni Film Festival.

Dopo la giornata all'insegna delle serie TV (e in particolare di Stranger Things), il quarto appuntamento con il Giffoni Film Festival non poteva che aprirsi con una fiction di successo come La Compagnia del Cigno, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. Dopo gli ascolti registrati su Rai 1 con la prima stagione, il regista Ivan Cotroneo e i ragazzi del cast - Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Francesco Tozzi, Chiara Pia Aurora, Ario Nikolaus Sgroi - hanno rivelato cosa accadrà in futuro. Ovviamente si parla di una seconda stagione, al momento in fase di scrittura, ma di certa realizzazione. Sicuramente, dice il regista, cambierà lo scenario; i ragazzi si muoveranno seguendo un po' quelle che sono le vite degli interpreti, selezionati nei conservatori italiani. I sette attori protagonisti hanno raccontato di quanto sia stata e sia tutt'ora bella questa opportunità televisiva, ma hanno ammesso che non lasceranno mai totalmente il loro primo amore, la musica.

Arriva a Giffoni 2019 in tutta la sua eleganza Elle Fanning per la presentazione di Teen Spirit, distribuito da Notorious Pictures nelle sale italiane dal prossimo 29 agosto. Esordio alla regia dell'attore Max Minghella, il film racconta la storia di Violet (Fanning), una sedicenne che sogna di diventare una cantante. Quando scopre che sono aperte le audizioni per il talent show "Teen Star", partecipa speranzosa di riuscire a coronare il suo sogno. La bionda attrice dai tratti delicati ha ricevuto il Giffoni Experience Award e ha raccontato il suo approccio a questo ruolo, che la vede impegnata non solo dal punto di vista attoriale, ma anche musicale. Una sfida che inizialmente l'ha spaventata, ma che ha raccolto senza remore. Quella del cantante, ha affermato Elle, è una performance molto diversa da quella di un attore: per lei cantare di fronte a un pubblico vuol dire spogliarsi e mostrare le proprie vulnerabilità. Teen Spirit rappresenta la sua prima interpretazione musicale e il lavoro che ha dovuto fare per calarsi nel personaggio di Violet l'ha impegnata in una crescita vocale e personale. Questa nuova esperienza, così diversa dalle precedenti, è stata per la Fanning un modo per accrescere il proprio bagaglio culturale. Date le sue grandiose doti vocali, potremmo vederla duettare in futuro con qualche pop-star...lei ha affermato di essere a disposizione, chissà!

Oltre all'anteprima di Teen Spirit, i Giffoners hanno avuto modo di vedere in anteprima mondiale Aquile Randagie, film d'esordio alla regia di Gianni Aureli. Distribuito da Luce-Cinecittà che lo porterà sugli schermi dal 30 settembre 2019, Aquile Randagie è ambientato nella Milano del ventennio fascista, durante il quale tutte le associazioni giovanili - compresa quella degli Scout - vengono chiuse. Un gruppo di ragazzi decide di ignorare il decreto e fonda le "Aquile randagie", un gruppo di scout clandestino che continua ad aiutare chi in difficoltà e a combattere il regime, nonostante la violenza fascista. Un racconto dai temi impegnati e impegnativi che vede protagonisti i ragazzi tra i 14 e i 20 anni, simboli di coraggio, adesione, spirito di sacrificio e lealtà al Paese.

Più licenzioso il trailer di Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon, presentato oggi al Giffoni dai due registi, Will Becher e Richard Phelan. In uscita in sala il 26 settembre sotto la distribuzione di Koch Media, il film d'animazione vede la famigerata pecora combina-guai Shaun impegnata nell'aiutare una creatura proveniente dallo spazio. si tratta di LU-LA, un'adorabile extraterrestre che ha perso la strada di casa e sarà proprio la pecora ad aiutarla in questa avventura. Ma le cose si complicano quando un'agenzia governativa, sulle tracce dell'aliena, ostacola i loro piani. Shaun dovrà aiutare la sua nuova amica ed evitare il famigerato Farmageddon!

Ha sfilato sul Blu Carpet della 49esima edizione del Festival anche l'attore Saul Nanni, portato al successo dalla serie Alex & Co. e recentemente visto in Non dirlo al mio capo su Rai 1. Non mancano i talent musicali, totalmente opposti fra loro. Se da una parte abbiamo il rapper dalle sonorità pop Shade e il rapper di "vecchia scuola" Mondo Marcio, dall'altra tra spartiti e noti arriva al Giffoni con la sua folta chioma ricciuta anche Giovanni Allevi. Una giornata all'insegna delle novità in sala e soprattutto della musica, che - come abbiamo visto - crea un riuscitissimo connubio sia con il cinema che con la TV. Ora è meglio mettere in pausa il disco che suona (o che io straparlo), domani sicuramente il Giffoni Film Festival ci regalerà un'altra musica!