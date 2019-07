Giffoni Film Festival giorno 3: Charlie Heaton e Natalia Dyer per Stranger Things 3!

News Cinema

La terza giornata della 49esima edizione del Giffoni Film Festival è all'insegna della serialità, infatti in questa domenica di metà luglio in visita nella Cittadella sono giunti tanti talent internazionali e non, tutti al momento impegnati con il successo di serie TV amatissime dai Giffoners.

Direttamente dalla dimensione del Sottosopra arrivano al Giffoni 2019 due star di Stranger Things, Charlie Heaton e Natalia Dyer, che nella serie di fantascienza - creata dai fratelli Matt e Ross Duffer e targata Netflix - interpretano rispettivamente Jonathan Byers e Nancy Wheeler. Reduci dal successo della terza stagione, uscita lo scorso 4 luglio, i due hanno incontrato i Giffoners per rivelare loro diversi retroscena della serie e in particolare della loro reazione quando hanno scoperto di far parte del cast della prima stagione. Mentre Natalia ha scoperto la sua partecipazione durante lo jogging, Charlie non aveva proprio immaginato che la sua carriera futura sarebbe stata quella dell'attore.

Ma parliamo della terza stagione, che ha tenuto i fan di tutto il mondo carichi di suspense e incollati allo schermo! Durante la conferenza stampa i due attori hanno ammesso di essere molto affezionati ai loro personaggi, a cui sono legati ormai da tre anni. Charlie e Natalia sono cresciuti con e grazie a Jonathan e Nancy, eppure, nonostante la notorietà che Stranger Things ha portato loro, nel loro futuro, come ogni attore che ama il suo lavoro, vedono altro. La Dyer ha ammesso che una serie di successo è una base solida da cui partire, ma dopo lo show spera di fare tante altre esperienze. Dello stesso parere Heaton, infatti nel suo futuro lavorativo c'è già l'interpretazione di Cannonball nel film New Mutants e quella di Joseph Merrick in The Elephant Man, prossima miniserie di BC.

Coetanei di Heaton e Dyer sono i quattro ragazzi di SKAM Italia - Ludovica Martino, Federico Cesari, Giancarlo Commare e Pietro Turano - che insieme ai registi Ludovico Bessegato e Ludovico Di Martino hanno incontrato i giurati. La serie, prodotta da TIMVision e Cross Production, è un remake della celebre omonima norvegese e ha avuto un enorme successo, conquistando il pubblico giovane. SKAM Italia racconta la quotidianianità di un gruppo di liceali romani, che si ritrovano ad afrontare quel periodo della vita "arduo" e allo stesso tempo divertente, quale l'adolescenza. I tre attori e i due registi hanno annunciato la quarta stagione, al momento in produzione, dalla quale non c'è che aspettarsi tante nuove ed emozionanti storie.

Ancora più giovani dei talent sopra citati sono i tre attori di New School, la sitcom per ragazzi prodotta da DeA Kids in collaborazione con Beachwood Canyon Productions e Maestro Production, giunta alla terza stagione in onda da autunno su DeAKids. I Giffoners coetanei dei protagonisti hanno incontrato Cloe Romagnoli, Edoardo Tarantini e Matteo Valentini, interpreti di Anna, Rudy e Nick. Di fronte a così tanti ragazzi accorsi per vederli, i tre hanno concordato che avrebbero volentieri, al di là degli impegni lavorativi, fatto parte della giuria anche loro.

Tra le anteprime della giornata due in particolare hanno colto la nostra attenzione. La prima è My Names is Sara, esordio alla regia di Steven Oritt. Tratto da una storia vera, il film racconta la storia di Sara, una tredicenne ebrea polacca che, dopo aver perso la sua famiglia per mano dei nazisti, si nasconde in un paese della campagna ucraina. Fingendosi cristiana ortodossa, la giovane donna inizia a lavorare come tata per una famiglia del posto. Mentre cerca di nascondere il segreto della sua identità, Sara viene a contatto con gli oscuri segreti della vita matrimoniale del suo datore di lavoro. Al termine della proiezione, sono saliti sul palco il regista e l'attrice protagonista, Zuzanna Surowy. Altra anteprima imperdibile per i Giffoners amanti del fantasy è Tolkien, il biopic dedicato all'autore della saga del Signore degli Anelli. Distribuito nelle sale italiane da 20th Century Fox dal prossimo 26 settembre, il film ripercorre gli anni di formazione dello scrittore e delle esperienze che lo hanno portato alla stesura dei romanzi della Terra di Mezzo.

Oltre al fatto che l'aria condizionata è nostra amica, cosa abbiamo capito della giornata di oggi? Che le serie TV piacciono a tutti, grandi e piccoli. La frenesia che coglie lo spettatore a episodio dopo episodio, quella voglia di scoprire come andrà a finire, l'attesa di una nuova stagione...sono queste le sensazioni che una bella serie ci regala. E il bello è che di show ce ne sono per tutti i gusti e tutte le età, quindi niente stasera ho un appuntamento interessante con un nuovo episodio, a domani!