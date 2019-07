Giffoni Film Festival giorno 1: Tra gli alieni di Men in Black e le star amate dai giovanissimi

News Cinema

Un'inaugurazione col botto (o con i tuoni) quella di Giffoni 2019, che in questo 19 luglio ha spazzato via la pioggia con la freschezza e la vitalità dei suoi talent e con un'anteprima attesissima dai più giovani e non solo.

È iniziata ufficialmente oggi la 49sima edizione del Giffoni Film Festival e nel paesino solitamente soleggiato è scesa una grigia nuvola piovosa; eppure niente può abbattere lo spirito giovane della manifestazione. In fondo il tema dell'anno scorso, Acqua, sta lasciando spazio a quello di quest'anno, Aria, e non c'è modo migliore di sancire il passaggio con qualche goccia di pioggia.



Dopo l'inaugurazione in Cittadella, tenuta dal direttore Claudio Gubitosi in compagnia dell'assessore campano per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo Corrado Matera, il Giffoni 2019 è partito a gonfie vele, aprendo le porte della sua experience ai giovani venuti sin qui per comporre la vasta ed eclettica giuria del Festival. Oltre a prendere parte alle proiezioni di moltissimi film, tra cui alcune attesissime anteprime, i Giffoners - questo il nome della giuria - potranno incontrare moltissimi talent del mondo del cinema, della tv, della teatro e della musica, ma non mancheranno anche gli ospiti istituzionali. La star più attesa della giornata è sicuramente Beatrice Vendramin, l'attrice diciannovenne portata alla ribalta dal successo di Alex&Co, la fortunata serie andata in onda su Disney Channel Italia. Abbiamo potuto apprezzarla anche nella fiction di Rai 2 Non dirlo al mio capo 2 e ne L'isola di Pietro 2 su Canale 5. Sfilando sul Blu Carpet di Giffoni, la giovane interprete milanese ha incontrato la giuria e i suoi fan, fermandosi qua e là per scattare un selfie con loro. In questa prima giornata è stato assegnato alla Vendramin l'Explosive Award, il riconoscimento che il Festival assegna ai talenti emergenti.



Altro momento saliente del giorno di debutto del Festival non può che essere una delle anteprime più importanti del Giffoni, quella di Men in Black: International. Il film diretto da F. Gary Gray e spin-off della celebre saga sci-fi vede Tessa Thompson e Chris Hemsworth, reduci dal successo di Avengers Endgame, nei panni eleganti degli agenti M e H. La saga di Men in Black, iniziata nel 1997, sembra coinvolgere moltissimo i Giffoners Generator, i ragazzi con età superiore ai 13 anni, grazie anche alla presenza dei due attori, che hanno contribuito a svecchiare l'immagine precedente della coppia formata da Will Smith e Tommy Lee Jones.Ma dal fronte cinema le news non finiscono qui! Tra le Masterclass in programma infatti vi è quella dedicata agli effetti speciali di Io, Leonardo, il film distribuito da Lucky Red che vede Luca Argentero nei panni dell'artista Leonardo Da Vinci.



Novità anche sul fronte musica con Anastasio, il rapper vincitore della 12sima edizione di X-Factor, che ha tenuto una Masterclass con i giovani giurati per raccontare loro la sua esperienza e l'importanza del contenuto e della forma nella canzone. Ma non finisce qui, la giuria ha incontrato anche molti noti youtubers, ovvero i Pantellas, The Show e l'amatissimo Willwoosh, volti noti per i Giffoners seguaci dei loro profili Youtube. Insomma pioggia a parte, tante le emozioni con cui è iniziato questo Giffoni 2019, che sembra promettere tante altre sorprese nei prossimi giorni.