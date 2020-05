Giffoni 2020 si svolgerà sul posto, e sarà il primo festival a farlo

News Cinema

Il Giffoni Film Festival, storica manifestazione dedicata ai ragazzi, si terrà sul posto dal 18 agosto nella cittadina campana, con proiezioni al chiuso e alll’aperto nel rispetto della legge anti Covid-19.

“Nuova bella e affascinante, questa 50° edizione del Giffoni Film Festival”. Così definisce la nuova edizione, in questo tribolato 2020, Claudio Gubitosi, fondatore e anima del tradizionale appuntamento dedicato ai ragazzi, al cinema, ma anche musica, televisione e molto altro. Ne ha parlato oggi in una video conferenza dal suo amato paese nelle colline campane, quel Giffoni ormai stabilmente sulla mappa degli eventi internazionali. Ancora di più quest’anno, visto che sarà il primo festival a partire con un programma sul posto, non in digitale.

Giffoni ci sarà, insomma, facendosi in quattro. “Come un buon amico, nei momenti di difficoltà spinge sull’acceleratore e dà fondo alle sue energie per riuscire ad essere vicino ai suoi ragazzi: i giurati. L’emergenza vissuta imponeva una riformulazione dei percorsi finora seguiti. Lo imponevano i protocolli, che richiamano fortemente alla prudenza. Ecco perché quest’anno il Giffoni Film Festival si dividerà in quattro momenti diversi, modulati in base al target di età dei jurors, ai quali, ancora di più, sarà garantito il massimo della sicurezza. La prima tranche si svolgerà a Giffoni Valle Piana dal 18 al 22 agosto, la seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30 dicembre”.

Ai 400 giurati - per forza di cose meno del solito - verrà effettuato il tampone, ognuno avrà una sua poltrona riservata per tutto l’evento, ci sarà un rispetto durissimo del protocollo di sicurezza, mentre tutte le manifestazioni si effettueranno all’interno del perimetro della Multimedia Valley, senza assembramento e sostenendo i ristoratori locali per i pasti, che come per gli alloggi verranno forniti dal festival, non potendo più le famiglie della zona ospitare i ragazzi. Gubitosi ha poi tenuto a precisare come Giffoni vada avanti per tutto l’anno, con 540 attività nel corso del solo 2019, offrendo “la nostra piattaforma a disposizione di tutto l’esercizio cinematografico”.

Ci saranno anteprime cinematografiche? “Le distribuzioni italiane hanno già offerto la loro disponibilità per proporre, nell’arena all’aperto, le grandi anteprime dei film della stagione autunnale. Opere per ragazzi e per le famiglie che rinnovano la meraviglia del grande schermo, première delle più interessanti produzioni internazionali apriranno un nuovo tempo del cinema. L’intento non sarà solo quello di promuovere le nuove produzioni, ma soprattutto quello di ridare ai ragazzi un’occasione di condivisione dopo mesi difficili. Una grande Arena ospiterà le anteprime e accoglierà circa 400 persone a sera. Altre attività riservate ai giffoners sono previste dalle 21 alle 23 di ogni giorno nella Multimedia Valley, nelle seguenti strutture: sala Blu (89 posti); sala Verde (60 posti); sala Galileo (105 posti); sala Truffaut (200 posti). La capienza delle sale è considerata in ragione delle vigenti norme sanitarie.”

Tra i primi a dare la propria disponibilità a essere presenti al compleanno più speciale del Festival ci sono Raoul Bova, Sergio Castellitto, Valentina Bellè, Benedetta Porcaroli, Erri De Luca. Ma per questo, per i nomi e i titoli, è ovviamente troppo presto, se ne tornerà a parlare. La notizia è che Giffoni ci sarà, proprio fino a pochi giorni dall’inizio di Venezia, che si dovrebbe fare anche lei. Sul come, aspettiamo notizie presto dalla Biennale.