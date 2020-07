Gianrico Tedeschi non c'è più: un altro grande centenario ci ha lasciato

News Cinema

Attore di cinema, teatro, televisione, Gianrico Tedeschi è morto ieri 27 luglio. Aveva compiuto 100 anni ad aprile.

Certi personaggi ci sembra che debbano vivere per sempre, e la lunghezza della loro vita contribuisce ad ingannarci. Così, dopo Olivia De Havilland, un altro grande personaggio (stavolta del nostro spettacolo) giunto lo scorso aprile alla boa del secolo, ci lascia in questo luglio rovente: è morto ieri sera nella sua casa di Pettenasco in provincia di Novara Gianrico Tedeschi, l'attore milanese che ha lavorato coi più grandi in teatro, volto popolarissimo del nostro spettacolo, molto amato anche per le sue apparizioni televisive e i Caroselli che ha interpretato.

Solo da 4 anni si era ufficialmente pensionato, lasciando il palcoscenico su cui ha passato gran parte della sua vita. L'ultima volta al cinema lo avevamo invece visto nel 2013 in Viva la libertà di Roberto Andò.

