Gianni Morandi 75 anni oggi e 55 di cinema: da In ginocchio da te a Parasite

News Cinema

Il cantante, attore e conduttore televisivo è nato l'11 dicembre 1944 a Monghidoro, comune della città metropolitana di Bologna.

Vorremmo tutti fare la fila a quello sportello del Ministero dell'Anzianità dove si mette la firma per invecchiare come Gianni Morandi.

Settantacinque anni portati splendidamente, un viso il suo le cui rughe sembrano generate unicamente dagli infiniti sorrisi che ha regalato in tutta la sua vita agli amici, al pubblico, ai fan, al personale dietro le quinte degli spettacoli, ai camerieri che lo hanno servito al ristorante, ai tassisti che lo hanno accompagnato da un posto a un altro, agli stranieri che lo hanno riconosciuto all'estero, alle cassiere che gli hanno fatto il conto al supermercato (tanto nei giorni feriali quanto in quelli festivi).

Persino a quella signora che si è infilata nel bagno maschile dell'autogrill per fotografarlo, dopo il sacrosanto istinto di mandarla a quel paese con qualche colorita espressione romagnola come "smetla d'fè l'imbazel, va là", Gianni alla fine ha elargito uno dei suoi sorrisi.

Conosciamo bene la lunga carriera di questo cantante, attore e conduttore televisivo, nato l'11 dicembre 1944 a 40 km da Bologna nel comune di Monghidoro. Ma vogliamo ricordare a quando risale il suo esordio cinematografico?

Aveva 20 anni, era il 1964 e In ginocchio da te fu scritto da Giovanni Grimaldi e Bruno Corbucci per lui, una commedia sentimentale ispirata all'omonimo brano con cui aveva vinto nello stesso anno il Cantagiro. Non c'era niente di strano nel far esordire un cantante in ascesa sul grande schermo perché quello era il periodo florido dei musicarelli, sottogenere cinematografico che seguiva mode e costumi del pubblico giovane promuovendo al contempo l'album discografico del protagonista.

È stata una piacevole sorpresa ascoltare le note di In ginocchio da te e la voce di Morandi nel film sudcoreano Parasite (attualmente ancora in programmazione nelle sale italiane). Il padre del regista Bong Joon-ho aveva molti dischi di musica italiana e alcune melodie che gli sono rimaste nella testa sono riemerse quando cercava un brano dolce e rilassante da porre a contrasto di una sequenza violenta.