Gianfranco Rosi realizzerà in Medio Oriente il film documentario Notturno

Proprio ieri, guardando i candidati nella sezione documentari del David di Donatello, ci chiedevamo che fine avesse fatto il nostro miglior regista della categoria, l'Orso d'oro a Berlino 2016 per Fuocoammare, Gianfranco Rosi. Ne parliamo dunque oggi per dire che Rosi è già al lavoro sul suo sesto lungometraggio, Notturno, che verrà girato in paesi e zone di guerra del Medio Oriente, come Siria, Libano e Iran.

Il documentario racconterà proprio personaggi e situazioni della vita di notte in questi paesi.

Coprodotto ancora da Donatella Palermo, il nuovo film di Gianfranco Rosi ha partner produttivi internazionali e non, come Les Films d’Ici. Arte France Cinema, Rai Cinema, Istituto Luce, MiBact e Meteore Films, che distribuirà Notturno in Francia.

Al momento non si conosce di più su questo progetto, per cui facciamo i nostri migliori auguri a Rosi.