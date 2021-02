Gianfranco Rosi in giuria al Festival di Berlino 2021

News Cinema

Il 71° Festival di Berlino ha annunciato i membri della giuria, tra cui il nostro Gianfranco Rosi, e le date di una Summer Special con proiezioni in presenza e ospiti.

Il Festival di Berlino ha annunciato i membri della giuria della sua edizione 2021, la 71°, che si svolgerà in maniera inusuale, in due momenti, a causa della pandemia. Sono tutti vincitori in passato dell’Orso d’oro, e sono: il regista iraniano Mohammad Rasoulof, l’israeliano Nadav Lapid, la rumena Adina Pintilie, l’ungherese Ildikó Enyedi, la bosniaca Jasmila Zbanic oltre al nostro regista Gianfranco Rosi. Nessuno di loro avrà il ruolo di presidente, quest’anno non previsto. I giurati vedranno i film in competizione in un cinema di Berlino.

“Sono felice e onorato che sei registi che ammiro molto abbiano entusiasticamente accettato il nostro invito a far parte di questa edizione unica”, ha scritto in un comunicato il direttore artistico Carlo Chatrian. “Rappresentano una parte della storia della Berlinale. In questo momento storico ha un grande significato ed è un sintomo di speranza che dei vincitori dell’Orso d’oro vengano a Berlino a vedere film in un cinema, cercando in qualche maniera di supportare i loro colleghi”.

Come già annunciato, quest’anno la Berlinale si svolgerà in due fasi: una prima, dall’1 al 5 marzo, dedicata all’industria e al mercato cinematografico, sarà virtuale e una seconda, dal 9 al 20 giugno, prevederà proiezioni sul posto, con gli autori in presenza, e sarà nota come Summer Special. La giuria assegnerà i riconoscimenti per le sezioni Concorso, Berlinale Shorts, Encounters e Generation, che verranno resi noti a marzo, in coda all’evento industry.