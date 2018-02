Giancarlo Magalli è la voce italiana di Christian Clavier nella commedia Benvenuti a casa mia

Dalla Francia sempre più multietnica, l'8 marzo arriva al cinema Benvenuti a casa mia, il nuovo film diretto da Philippe De Chauveron e interpretato da Christian Clavier e Ary Abittan, che dopo il successo stratosferico di Non Sposate le Mie figlie! (89 milioni di euro e ben 12 milioni di spettatori nella sola Francia!) tornano a lavorare insieme in una nuova esilarante commedia che gioca ancora una volta sulle identità, sulle differenze e sul razzismo.



Benvenuti a casa mia: Il trailer italiano del film - HD

Jean-Etienne Fougerole è una figura di spicco della scena letteraria e mediatica francese. E’ uno scrittore intellettuale, sposato con una ricca ereditiera che vive totalmente distaccata dalla realtà. Durante un dibattito televisivo nel quale Fougerole promuove il suo nuovo romanzo, intitolato ‘Benvenuti a Casa Mia’, lo scrittore invita i ricchi e i benestanti ad accogliere nelle loro case i più bisognosi. Ma a un certo punto, il suo avversario lo sfida a mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi lettori. In evidente imbarazzo, Fougerole accetta la sfida per non perdere la faccia.

Ma quella stessa sera qualcuno bussa alla porta della sua suntuosa abitazione a Marnes-la Coquette… Da quel momento in poi le convinzioni della famiglia Fougerole saranno messe a dura prova!

ADLER ENTERTEINMENT, che distribuirà il film nelle nostre sale, ha annunciato che in Italia Benvenuti a casa mia avrà nel cast dei doppiatori un talent d'eccezione, ovvero, Giancarlo Magalli che presterà la voce al protagonista Christian Clavier.



"Doppiare questo film è stata per me una somma di gioie: la gioia del doppiaggio, che è un’arte che mi affascina; la gioia di dare voce ad un attore bravo e versatile come Clavier in una commedia divertente come i francesi sanno fare e la gioia di ritrovare un grande direttore del doppiaggio italiano, Francesco Vairano, con il quale tanti anni fa cominciai la mia carriera di 'talent' con Hercules, un grande film Disney" commenta Giancarlo Magalli.



"Quando ho visto Benvenuti a casa mia! aggiunge Francesco Vairano,"ho subito pensato a lui, perché Giancarlo e Christian hanno molto in comune: sono intelligenti, brillanti e un po' pasticcioni (questo forse è meglio non dirlo a Giancarlo). Conosco Giancarlo Magalli da più tempo di quanto sia disposto ad ammettere e so che al di là del popolare conduttore televisivo, c'è un lato di cui pochi sono a conoscenza. È un attore che se trova il personaggio giusto sa dare ottimi risultati, specialmente sul brillante. Avevo già lavorato con lui tempo fa per il film d'animazione HERCULES. Aveva rifatto in italiano la parte recitata in originale da Danny de Vito con risultati splendidi."