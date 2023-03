Giancarlo Giannini e la stella sulla Walk of Fame, le foto

News Cinema

Giancarlo Giannini ha ricevuto l'onore di una stella sulla Walk of Fame di Hollywood: ecco le immagini ufficiali dalla cerimonia che ha celebrato uno dei nostri più grandi attori, stella internazionale.

La stella a Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame (la 2.752ma), conferitagli dalla Camera di Commercio di Hollywood, ha chiuso l'ottava edizione di Filming Italy - Los Angeles. Questo onore arriva dopo che Giannini ha ricevuto il 3 mazo il Filming Italy Lifetime Achievement Award presso l'Harmony Gold Theater, per mano della direttrice artistica della manifestazione, Tiziana Rocca. Alla cerimonia per la stella c'era anche lei, oltre alla senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario di stato al Ministero della Cultura. Vi mostriamo alcune foto dall'evento.





Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame con la sua stella: "Sono felice e intimidito"

Giancarlo Giannini nella sua carriera, cominciata al cinema nella metà degli anni Sessanta, rimane una delle star del nostro cinema più note a livello internazionale, ed è bene ricordare che negli Stati Uniti nel corso degli anni ha saltuariamente anche lavorato, dalla fine degli Ottanta fino ultimamente alla serie Catch-22. Regista di due opere fuori dal coro (Ternosecco nel 1987 e Ti ho cercata in tutti i necrologi nel 2013), doppiatore ufficiale di Al Pacino, ma voce italiana anche di Jack Nicholson e Michael Douglas in ruoli chiave (Shining per il primo e Wall Street per il secondo), Giancarlo ha un'idea chiara del perché oggi riceva l'onore di una stella sulla Walk of Fame.

Sono molto felice e al contempo intimidito dal ricevere la stella a Hollywood. Sono stato tante volte in America, portando i miei film anche con Lina Wertmüller. Abbiamo avuto un buon successo. Ho avuto anche una nomination all’Oscar per Pasqualino Settebellezze, ma la stella penso sia più importante. Io così sono per il pubblico una star per sempre.

Quella per Giannini è la sedicesima stella sulla Walk of Fame per un italiano, l'ultima nel 2018 è stata assegnata alla compianta Gina Lollobrigida. Filming Italy - Los Angeles, creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e dall’Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, si propone come ponte tra la cultura americana e quella italiana proprio attraverso la settima arte, promuovendo inoltre l’Italia come poteziale set cinematografico per le produzioni americane, coltivando gli scambi tra gli artisti di entrambi i mondi.