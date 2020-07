Giancarlo Esposito vicino all'ingresso nell'universo Marvel?

News Cinema

Giancarlo Esposito, famoso ai più per il ruolo di Gustavo Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, parla del suo concreto interesse per l'universo Marvel, che vede come il suo probabile futuro.

Parliamo di uno degli attori più popolari, Giancarlo Esposito, nato in Danimarca da padre napoletano e madre afro americana e diventato uno degli interpreti più richiesti di Hollywood. Esposito, lanciato nel cinema da Spike Lee ma conosciuto ai più come il carismatico ma spietato boss della droga Gus Fring di Breaking Bad e Better Call Saul, ha espresso il suo interesse ad entrare nell'MCU, ovvero l'universo cinematografico Marvel, che considera come suo probabile futuro professionale.

Questo, almeno, ha rivelato in un'intervista ad Entertainment Tonight, dove gli è stato chiesto delle voci ricorrenti che lo vorrebbero in un cinecomic: "Sì, si è parlato molto di un mio impegno con la Marvel e io voglio lavorare con loro. Non faccio che dirlo. Non sono stato io a mettere in giro queste voci, ma anni fa ho lavorato con Louis D'Esposito, uno della Marvel (produttore, ndr), quando facevamo Cotton Club, di cui lui era il primo aiuto regista. Quello che fanno è fantastico e voglio fare qualcosa di duraturo con loro. Penso che il mondo Marvel potrebbe essere il mio impegno successivo".

Qui l'attore fa chiaramente capire che non gli interesserebbe un piccolo ruolo o un'apparizione, ma una parte ricorrente. Dal momento che il mondo Marvel è virtualmente infinito, siamo certi che ci sia un ruolo che potrebbe ricoprire in un film futuro e speriamo che queste voci - chiunque le abbia messe in giro - si concretizzino presto, perché veder lavorare Giancarlo Esposito è sempre un vero piacere.