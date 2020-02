Giampaolo Morelli e Serena Rossi (e Napoli) nel trailer di 7 ore per farti innamorare

News Cinema

Il film che segna l'esordio alla regia del celebre attore, tratto da un libro omonimo da lui stesso firmato, sarà nei cinema italiani dal 26 marzo.

Giampaolo Morelli, Serena Rossi, l'amore e Napoli. No, non è il sequel di Ammore e malavita dei Manetti Bros., ma 7 ore per farti innamorare, commedia romantica che segna l'esordio alla regia del popolare attore, in arrivo nei cinema italiani dal 26 marzo con Vision Distribution, e di cui vi presentiamo il primo trailer ufficiale.

Tratto da un libro scritto dallo stesso Morelli, il film vede l'attore e neo-regista nei panni di un giornalista che, quando viene mollato dalla fidanzata a un passo dal matrimonio, s'iscrive a un corso di seduzione per cercare di riconquistarla. Finendo però intrigato dalla bella e determinata ragazza che cerca di insegnare a maschi senza risorse qualche trucco per far colpo sulle donne.





Nel cast di 7 ore per farti innamorare ci sono anche Diana Del Bufalo, Massimiliano Gallo, Fabio Balsamo, Antonia Troppo, Andrea Di Maria, Gianni Ferreri, Peppe Iodice e Raiz.

Questa la sinossi ufficiale: