Ghostland: il primo trailer del nuovo horror di Pascal Laugier

Avevamo incontrato nel 2009 il regista francese Pascal Laugier. Nel corso di una lunga intervista sul film Martyrs ne avevamo apprezzato la passione, la competenza e l'intelligenza. Dopo quel film sconvolgente realizzato in Francia, aveva diretto nel 2012 I bambini di Cold Rock, suo debutto in lingua inglese, e ben 6 anni dopo quello sta per uscire (il 14 marzo) un nuovo horror, intitolato Ghostland (anche conosciuto come Incident in A Ghost Land).

Del cast fanno parte la francese Mylène Farmer (più nota come cantautrice), Crystal Reed e Anastasia Phillipps. La storia sembra diversa, a giudicare dal primo trailer, dalla sinossi inizialmente diffusa. Parla infatti di una scrittrice di libri horror che racconta nei suoi libri un incubo devastante che ha affrontato da adolescente con la madre e la sorella nella casa ereditata dalla zia, e che si verifica di nuovo 16 anni dopo i fatti.

Dalle prime immagini vediamo che Laugier non si è risparmiato. Speriamo di poter presto vedere il film anche da noi.