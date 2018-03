Ghostland: ecco il trailer del nuovo, scioccante horror di Pascal Laugier

Erano i primi anni del Duemila, e in Francia emergeva una nuova leva di registi che si cimentavano col cinema horror con una radicalità senza compromessi, facendosi notare in tutto il mondo.

Erano gli Alexander Aja di Alta tensione, i Julien Maury e Alexandre Bustillo di À l'intérieur, gli Xavier Gens di Frontiere(s). E tra loro c'era anche Pascal Laugier, che nel 2007, con Martyrs, segnò una delle vette più estreme del movimento.

Ora Laugier torna nei cinema con un nuovo film, ovviamente horror, che di chiama Ghostland e che promette di dare una svolta ultra-violenta e perversa al filone dell'home invasion.

Ambientato in una grande casa isolata in campagna, piena zeppa di inquietantissime bambole antiche, insetti morti e carta da parati a fiori, il film racconta di una donna con due figlie che si trasferisce in questa magione ereditata dallo zio, e che nel corso della prima notte di permanenza si deve confrontare con dei misteriosi intrusi e salvare la vita delle ragazze. Poi c'è un salto in avanti di sedici anni, con le due ragazze cresciute e di nuovo in quella casa: ed è qui, secondo la sinossi, che il gioco si fa duro.

Diamo uno sguardo al trailer di Ghostland per capirne di più:

Ghostland: Il Trailer Ufficiale del film - HD

Girato in lingua inglese, Ghostland è interpretato da Mylène Farmer, Crystal Reed e Anastasia Philipps.

Le prime recensioni francesi sono piuttosto entusiaste: quando lo vedremo noi in Italia?