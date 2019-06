Ghostbusters: ritrovato del girato inedito, e Sigourney Weaver conferma il suo ritorno con Bill Murray e Dan Aykroyd

Per tutti voi che amate Ghostbusters (almeno il dittico originale) è un periodo denso di novità, grazie al fatto che Jason Reitman, figlio del regista del primo, Ivan Reitman, si appresta a portare sullo schermo un sequel, che uscirà il 10 luglio del 2020. E proprio lui ha fatto un bel regalo ai fan accorsi per la convention dedicata all'universo degli acchiappafantasmi, il Ghostbusters Fan Fest, come aveva a suo tempo promesso. Nell'incontro pubblico, Reitman e il padre hanno mostrato del girato inedito, scartato o comunque mai montato nel primo film. Se volete vederlo anche voi, sia pure in qualità non eccelsa, lo potete trovare nel video che embeddiamo qua sotto, ai seguenti minuti:

Prima sequenza: 1:23. Seconda sequenza: 5:19. Terza sequenza: 13:12. Quarta sequenza: 18.23. Quinta sequenza: 20:29.

La cosa più interessante è stata la spiegazione di Jason Reitman su come e dove sono saltate fuori queste riprese: "Nella realizzazione del film, abbiamo trovato qualcosa di straordinario. Siamo andati alla Sony e abbiamo detto: "Ci piacerebbe riavere i giornalieri originali del 1984. Li avete ancora?" E li abbiamo trovati. Erano in una miniera nel Kansas, e abbiamo spedito le scatole a Burbank. Abbiamo guardato il girato per motivi che non posso rivelare ma strada facendo abbiamo trovato della roba davvero forte".

Via alle ipotesi: come utilizzerà Reitman le scene nel nuovo film? Verranno usate per dei flashback? Lo sapremo vedendo il film, le cui riprese iniziano tra cinque settimane.

Nel frattempo Sigourney Weaver ha confermato la sua presenza nel film e, indirettamente, anche quella di Bill Murray e Dan Aykroyd, ufficialmente ancora non scritturati, dichiarando in un'intervista. "Sarà folle lavorare di nuovo coi ragazzi!". L'attrice riprenderà il personaggio di Dana Barrett interpretato nel primo film.