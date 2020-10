Ghostbusters: Legacy viene rimandato a tarda primavera 2021 e Candyman ha una data d’uscita

News Cinema

Il terzo Ghostbusters arriverà nelle sale USA con il caldo, mentre l'horror Candyman si conquista un posto un po’ più in là e rigorosamente in sala.

L'uscita di Ghostbusters: Legacy, che aspettiamo davvero con l'acquolina in bocca, subisce un ulteriore slittamento. Il film di Jason Reitman, che doveva arrivare nei cinema il 5 marzo 2021, è stato spostato, per le solite e note ragioni, all'11 giugno sempre del 2021. Siccome nel 1984 Ghostbusters - Acchiappafantasmi uscì proprio a giugno, per la precisione l'8, chissà che la scelta di uno dei mesi più belli dell'anno non si riveli vincente e porti fortuna al regista e al cast.

Ghostbusters Legacy - che vede protagonisti Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace, ma accoglie, oltre a Paul Rudd, anche le vecchie guardie del franchise Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts - non è l'unico film di cui è appena stato deciso un nuovo destino. Ci sono infatti novità che riguardano Candyman, il reboot, sceneggiato e prodotto da Jordan Peele, del film 1992 di Bernard Rose, Candyman - Terrore dietro lo specchio. Tempo fa vi avevamo detto che era stato spostato genericamente al 2021, oggi invece abbiamo una data: il 27 agosto. Nia DaCosta, che ha diretto il film, si è battuta nei mesi scorsi come una leonessa perché la sua opera non approdasse direttamente su qualche piattaforma streaming e, a quanto pare, l'ha avuta vinta. L'horror con Yahya Abdul-Mateen II nei panni di un artista che perde la percezione della realtà dopo aver scoperto leggenda di Candyman, avrà insomma il suo debutto su uno schermo cinematografico.

Tornando a Ghostbusters 3: Legacy, la Sony si augura di cuore che il nuovo capitolo della saga, che si svolge 30 anni dopo il secondo film, possa uguagliare o comunque ai risultati al botteghino di Ghostbusters - Acchiappafantasmi, che si rivelò il più grande successo del 1984 a livello planetario, incassando quasi 300 milioni di dollari, che equivalgono a circa 434.286.000 dollari attuali.