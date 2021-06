Ghostbusters Legacy, una featurette sul passaggio del testimone

News Cinema

Una featurette di Ghostbusters Legacy parla di un passaggio di testimone, ma non solo tra i personaggi: caso raro, il regista Jason Reitman e il producer Ivan Reitman, figlio e padre, raccontano dell'esperienza insieme sul set.

Se c'è una cosa che rende Ghostbusters: Legacy un progetto piuttosto originale nel panorama dei tanti recuperi nostalgici di serie amate, è il suo nascere da Jason Reitman, regista, cosceneggiatore nonché figlio di Ivan Reitman, autore degli indimenticabili Ghostbusters e Ghostbusters II. In quest'occasione, Ivan ha svolto il ruolo di producer sul set di Legacy, cementando un legame con un figlio che ha seguito le sue orme, seppur in un registro creativo e produttivo del tutto diverso: Jason è più rinomato come autore indie, di opere pluripremiate come Juno (il più famoso), ma anche dei meno acclamati come Young Adult e (stupendo per chi scrive) Tully con Charlize Theron. In questa featurette molto tenera, Jason e Ivan raccontano cosa abbia significato per loro interagire sul set dello stesso film, per un progetto così simbolico...

Ghostbusters Legacy, Jason Reitman e Ivan Reitman si raccontano