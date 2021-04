Ghostbusters Legacy, una clip col ritorno dell'incubo: Gnocchi di Lichene!

News Cinema

Dan Aykroyd ha condiviso una clip di Ghostbusters Legacy, dove il personaggio di Paul Rudd si trova ad aver a che fare con l'incubo di molti di noi quand'erano bambini.

Ghostbusters Legacy, il "vero" Ghostbusters 3, si presenta decisamente bene: Dan Aykryod ha appena condiviso una clip del film di Jason Reitman, dove Paul Rudd affronta il personaggio che più di tutti si è imposto come un incubo delle nostre infanzie, l' "omino degli gnocchi di lichene" nell'edizione italiana, cioè lo Stay Puft Marshmallow Man! Come avrete modo di notare, la minaccia dell'assai malefica presenza questa volta non è imponente come nell'originale Ghostbusters, ma non per questo è meno inquietante, anzi. Guardiamo la sequenza del film che arriverà in sala a novembre.





Sweet. Mischievous. Savage. 🔥 Mini-Pufts are out of the bag, don't miss #Ghostbusters: Afterlife only in theaters this fall. pic.twitter.com/TTpuqDjaKd — Dan Aykroyd (@dan_aykroyd) April 7, 2021

Abbiamo particolarmente apprezzato il particolare del mini-marshmallow man che si autoinfilza con malcelato piacere: l'umorismo di Ghostbusters è sempre stato un po' grottesco e malato, ed è su dettagli come questo che speriamo per recuperare lo spirito reale della serie. Ricordiamo che la storia si concentra su una famiglia composta da Callie (Carrie Coon) e dai suoi due figli Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (McKenna Grace), che in difficoltà economica si trasferiscono in un'isolata fattoria in quel di Summerville, un'eredità di un nonno defunto che sembrerebbe essere stato proprio il mitico Egon (non è stato rivelato in modo esplicito). Il personaggio di Rudd è Mr. Grooberson, insegnante dei ragazzi, esaltato quando riconosce un cimelio che Phoebe ha trovato nascosto nella fattoria: un'originale trappola per fantasmi dei Ghostbusters! Potrà essere d'aiuto per gli strani fenomeni che si stanno inspiegabilmente verificando?

Ghostbusters Legacy comprende la partecipazione del cast storico, ma in modalità che comprensibilmente non sono state ancora svelate...