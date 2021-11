Ghostbusters Legacy: rubata la Ecto-1!

News Cinema

La Ecto-1, iconica auto degli Acchiappafantasmi, è stata rubata! Il veicolo non proseguirà il tour promozionale del film Ghostbusters: Legacy. Gli ultimi avvistamenti sono stati a ottobre nelle città di Roma, Milano e Lucca.

Riceviamo questo inquietante comunicato, che ci affrettiamo a girarvi: che ci sia lo zampino dei soliti fantasmi?...

La scomparsa della Ecto-1

Arriva totalmente imprevista la notizia del furto della Ecto-1, l'auto resa famosa in tutto il mondo dagli Acchiappafantasmi. L'appello viene diffuso per ritrovare la Ecto-1 prima dell'uscita in sala di Ghostbusters: Legacy prevista il 18 novembre.

Come reso noto dalle pagine ufficiali del film e di Sony Pictures Italia su Instagram e Facebook, dopo aver attraversato lo stivale, percorso Roma, Milano e dilettato il pubblico di Lucca Comics & Games, l'auto è sparita e non potrà proseguire il suo tour promozionale in vista dell'uscita al cinema di Ghostbusters: Legacy .

Il film, diretto da Jason Reitman con Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Carrie Coon, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Qua sotto le immagini degli ultimi avvistamenti della celebre macchina: ladri, avete le ore contate!