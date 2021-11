Ghostbusters Legacy primo al boxoffice italiano del weekend, oltre le aspettative negli USA

News Cinema

Appena uscito in sala, Ghostbusters Legacy è primo al botteghino italiano del weekend, ma negli Usa ha superato le previsioni degli analisti. Qui da noi al secondo posto c'è Eternals, al terzo The French Dispatch.

Ghostbusters Legacy di Jason Reitman, il Ghostbusters 3 molto atteso dai fan della saga, è alla sua uscita entrato direttamente al primo posto del boxoffice italiano del weekend, con 1.038.000 euro. Una vittoria in un contesto italiano piuttosto tiepido, che ha visto calare del 28% gli incassi generali rispetto alla scorsa settimana. Ghostbusters Legacy comunque è partito assai bene oltreoceano: negli USA con 44 milioni di dollari ha superato le aspettative che lo davano sui 27-35, quindi ha totalizzato al momento nel mondo finora 60 milioni. Considerando che il suo budget è stato relativamente ristretto per questo tipo di lungometraggio (75 milioni di dollari), gliene basteranno 140-150 per rientrare nei costi: è assai probabile che riesca nell'impresa.

Tornando all'Italia, slittato al secondo posto Eternals ha portato a casa altri 721.000 euro, raggiungendo il totale nostrano di 7.539.000: comincia seriamente a tallonare i 7.985.000 di No Time to Die, record stagionale. Nel mondo Eternals è a quota 336.100.000 dollari, su un budget di 200: deve arrivare almeno a 400 per non floppare, nonostante per paradosso la sua performance in questi tempi difficili sia piuttosto solida.

Stabile in terza posizione l'ultima eccentrica fatica di Wes Anderson con il corale The French Dispatch, una spiritosa storia giornalistica con un cast all-star, composto anche da habitué del suo cinema: nel fine settimana registra altri 474.000 euro, per un complessivo italiano di 1.482.000.