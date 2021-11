Ghostbusters Legacy, le previsioni sugli incassi mondiali del sequel

News Cinema

Ghostbusters Legacy è da ieri nelle nostre sale, ma quali sono le previsioni sugli incassi di questo difficile sequel, il Ghostbusters 3 atteso da molti fan?

Ghostbusters Legacy è appena arrivato nelle nostre sale: in attesa del responso del primo weekend, negli Stati Uniti si sono elaborati ragionamenti e proiezioni per capire quanto possa incassare questo Ghostbusters 3 che Jason Reitman ha concepito come omaggio sia al cinema di suo padre Ivan, sia all'eredità di una saga amata da generazioni. Leggi anche Ghostbusters Legacy, Jason Reitman: "Un film per noi stessi e per i fan"

Ghostbusters Legacy: quanto potrà incassare negli Usa e nel mondo al primo weekend?