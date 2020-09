Ghostbusters Legacy, la reazione di Ernie Hudson alla partenza del terzo film

News Cinema

Ernie Hudson, interprete di Winston negli storici Ghostbusters, mostra verso l'attesissimo terzo film lo stesso distacco pragmatico che il suo personaggio aveva per i fantasmi...

Se il mondo fosse girato nel verso giusto quest'anno, avremmo già visto in sala Ghostbusters Legacy, il terzo ufficiale capitolo della saga di Ghostbusters, spostato come ricorderete al marzo 2021 per ragioni che non dobbiamo spiegarvi: al podcast Yes Have Some, il buon Ernie Hudson alias Winston Zeddmore ha raccontato quanto aspettasse di avere prove concrete di un terzo capitolo... come i fan, non ci credeva nemmeno lui!

E' stato ancora prima di ricevere il copione, mi hanno chiamato Ivan Reitman e Jason Reitman [suo figlio, regista del film, ndr], abbiamo parlato e solo allora ho detto: okay, succederà sul serio. Perché ci sono stati un sacco di annunci e tante cose sono sfumate. Solo quando ho avuto in mano il copione e l'ho letto, ho pensato: okay, non solo sta succedendo, ma è pure molto buono. E' davvero allineato con quello che i fan speravano, si collega sul serio ai primi due film. [...] Ma fino a quel momento, è stato tutto un "forse, chissà".

D'altronde, come dare torto allo scetticismo di Hudson? Non riusciamo a non pensare al pragmatismo che mostrava Winston nella scena culto del colloquio d'assunzione nel primo Ghostbusters. La segretaria Janine gli poneva delle domande di rito per essere ammesso in squadra e lui...

Janine: Dica, lei crede agli UFO, alle proiezioni astrali, alla telepatia, crede alla ESP, alla chiaroveggenza, alla fotografia spiritica, alla telecinesi, ai medium scriventi e non scriventi, al mostro di Loch Ness, e alla teoria sull'Atlantide?

Winston: Ehm, beh, se c'è lo stipendio fisso, io credo in tutto quello che dice.