Ghostbusters Legacy: il trailer internazionale in italiano del film sugli acchiappafantasmi

News Cinema

Uscirà al cinema il 18 novembre Ghostbusters: Legacy, ma intanto abbiamo un nuovo trailer da vedere.

Arriva nelle sale cinematografiche italiane il 18 novembre Ghostbusters: Legacy, il primo vero sequel dei due film sugli acchiappafantasmi degli anni 80, Ghostbusters (1984) e Ghostbusters II (1989). È bene rimarcare che il film non ha alcun collegamento con gli eventi narrati nel reboot al femminile del 2016, sempre intitolato Ghostbusters. Riallacciandosi dunque alla saga originale, le redini della storia sono state riprese per via ereditaria da Jason Reitman, figlio di Ivan che diresse i primi due capitoli. Questo nuovo film è una sorta di riavvio delle vicende degli acchiappafantasmi interpretato dai giovani Finn Wolfhard e Mckenna Grace e da Paul Rudd e Carrie Coon. Al contempo, non sarebbe stato un vero sequel senza la presenza del cast originale, dei cui componenti vedremo Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e Sigourney Weaver.

Qui sotto possiamo vedere il trailer internazionale di Ghostbuster: Legacy nella sua versione doppiata in italiano.

Leggi anche Ghostbusters Legacy: la recensione del film