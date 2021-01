Ghostbusters Legacy: il parere del papà degli Acchiappafantasmi Ivan Reitman e una nuova foto

News Cinema

Mentre aspetta con trepidazione di uscire in sala con Ghostbusters: Legacy, Jason Reitman parla della reazione di suo padre Ivan al nuovo sequel. Del film abbiamo una nuova foto.

Ghostbusters: Legacy, o il nuovo Ghostbusters, arriverà nelle sale USA, se tutto va bene, il prossimo 11 giugno, e mentre noi lo aspettiamo con pazienza, Jason Reitman ha qualcosa da festeggiare. Il regista ha infatti ottenuto il plauso del suo illustre papà Ivan Reitman, a cui dobbiamo il primo mitico film della saga, Ghostbusters: Acchiappafantasmi e Ghostbusters II.

Nel corso da un'intervista a Empire, che ci regala una nuova foto di scena, Jason Reitman ha raccontato un fatto avvenuto durante i primi tempi della pandemia di cui non eravamo ancora a conoscenza. "A causa del Covid" - ha spiegato - "mio padre non è uscito molto di casa. Ma ha fatto una prova. Ha indossato una mascherina ed è andato nella sede della Sony a guardare il film insieme alle persone dello studio. Dopodiché ha pianto e ha detto: 'Sono davvero orgoglioso di essere tuo padre'. E’ stato uno dei momenti migliori della mia vita".

Jason Reitman è un regista bravo e affermato, avendo diretto Thank You for Smoking, Juno, Tra le nuvole, Young Adult, e Tully, e quindi non ha certo bisogno di qualcuno che risollevi la sua autostima. Ma un padre è un padre, e se il padre è il creatore di una strepitosa saga a cui si osa avvicinarsi, allora il discorso cambia.

Come sappiamo, Ghostbusters: Legacy è interpretato da Carrie Coon, Mckenna Grace e Finn Wolfhard, e vede protagonista una piccola famiglia che abita in una dimessa fattoria di una cittadina chiamata Summerville dove i fantasmi torneranno a imperversare. Nel cast ci sono anche Paul Rudd - e i mitici Sigourney Weaver, Bill Murray e Dan Aykroyd - e Jason Reitman ha voluto far sapere ai suoi fan che nel film ci sarà certamente da ridere ma anche da spaventarsi. E a proposito di spavento, i giovani attori che vediamo nella nuova foto di scena in cima all'articolo (che sono Wolfhard, la Grace e Logan Kim), hanno l'aria piuttosto preoccupata. Quale presenza soprannaturale dovranno sconfiggere? Vista la divisa da Acchiappafantasmi che indossano, sono certamente al lavoro.