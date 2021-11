Ghostbusters: Legacy: il final trailer dell'atteso terzo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi.

News Cinema

Presentato in anteprima ad Alice nella Città durante la recente Festa del Cinema di Roma, il film di Jason Reitman debutterà nei cinema italiani il prossimo 18 novembre. Ecco il final trailer originale di Ghostbusters: Legacy.

Per quei pochi che non lo sapessero, riassumiamo: Ghostbusters: Legacy, di cui vi mostriamo il final trailer nella sua versione originale, è il terzo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi, sequel diretto del primo Ghostbusters del 1984 e di Ghostbusters 2 del 1989. Nulla a che vedere, quindi, con il tentativo di reboot al femminile della serie arrivato nel 2016 col il Ghostbusters di Paul Feig.

A scrivere e dirigere il film c'è Jason Reitman, che incidentalmente - si fa per dire - è anche il figlio dell'Ivan regista dell'originale e del primo sequel.

Nel cast ci sono McKenna Grace (un vero e proprio fenomeno), il Finn Wolfhard di Stranger Things, Paul Rudd (portatore dello spirito dissacrante di quel Saturday Night Live che è stato in qualche modo uno degli ambienti di origine della saga) e Carrie Coon, ma a tornare sono anche gli Acchiappafantasmi originali.

Ghostbusters: Legacy non è solo fan service. Non è solo nostalgia e retromania. È un modo intelligente per aggiornare all'oggi (e al cinema di oggi) lo spirito di quei film degli anni Ottanta (Ghostbusters, certo, ma non solo).

Sarà al cinema dal 18 novembre, e non vi pentirete di esserlo andato a vedere.

