Ghostbusters Legacy, Ernie Hudson promette un Winston più completo

In un'intervista Ernie Hudson conferma che in Ghostbusters Legacy il suo Winstone Zeddemore è un personaggio più completo e meno macchiettistico.

Non tutti lo sanno, ma il personaggio di Winston Zeddemore nei primi due Ghostbusters, interpretato da Ernie Hudson, in una prima stesura del copione era più importante e approfondito di come sia apparso nei primi due lungometraggi della saga con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis, per la regia di Ivan Reitman. Durante il podcast Inside of You, guardando al Ghostbusters Legacy, quel Ghostbusters 3 che ci attende in sala a novembre, Hudson è tornato sulla questione, aggiungendo che proprio in Legacy la musica sarà diversa.



Ghostbusters, come cambiò il personaggio di Winston Zeddemore alias Ernie Hudson

In una prima versione della sceneggiatura di Ghostbusters (1984), Winston Zeddemore era un militare durissimo dalle grandi capacità, poi in una revisione fu trasformato nell'uomo medio "iniziato" alle follie degli Acchiapafantasmi, così com'è rimasto anche nel sequel Ghostbusters II del 1989. Probabilmente l'idea era quella di avere un personaggio che fosse più vicino al pubblico e che lo riflettesse nella sua ignoranza del mondo sovrannaturale, così com'era concepito dai tre stralunati scienziati. Hudson però ci rimase male.

In pratica, invece di apparire a pagina 8, apparivo a pagina 68. Di tutto il trascorso che portavo con me quando arrivavo e spiegavo chi ero, durante il colloquio, e tutto quello che facevo, rimase solo: "Se c'è lo stipendio fisso, io credo in tutto quello che dice." Penso che sia una battuta divertente, ma non sai mai chi sia questo tizio. È un pezzo carino, ma sfortunatamente non ti dà molto su cui lavorare. Non ti rimane come attore che portarti tutto dentro e sperare che il pubblico riesca a vederlo.

Ghostbusters Legacy, Winston Zeddemore sarà più compiuto in Ghostbusters 3

Fortunatamente la musica per Winston Zeddemore dovrebbe cambiare in Ghostbusters Legacy, diretto da Jason Reitman e scritto da lui stesso con con Gil Kenan. Naturalmente Ernie Hudson non si può sbottonare sui contenuti del vero, ufficiale terzo capitolo della saga che sarebbe già dovuto uscire l'anno scorso ma è stato rimandato a causa della pandemia. Ernie ci dice solo: "Eh sì, grazie a Jason Reitman ora Winston è proprio un personaggio completo." Ricordiamo che il focus di Legacy sarà su una famiglia forse legata allo scomparso Spengler (il compianto Harold Ramis), ma prevede che rientrino in gioco i personaggi storici come Venkman, Stantz, Janine e Dana Barrett. Fino a prova contraria o fino a gradita sorpresa, purtroppo sembra che Louis Tully alias Rick Moranis non abbia voluto essere della partita. Leggi anche Ghostbusters Legacy: ecco a voi Muncher, il paffuto fantasma azzurro del film