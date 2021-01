Ghostbusters Legacy: ecco a voi Muncher, il paffuto fantasma azzurro del film

News Cinema

Abbiamo finalmente scoperto che aspetto abbia il fantasma Muncher visibile in un fotogramma del trailer di Ghostbusters: Legacy. Ci è bastato uno sguardo e ci siamo innamorati.

Guardando attentamente e più e più volte il trailer di Ghostbusters: Legacy, si nota la fugace presenza di un piccolo fantasma azzurro. Il suo nome è Muncher e la Hasbro ne ha già fatto un giocattolo sulla cui confezione c'è scritto: "Un fantasma blu con la predilezione per le cose metalliche" e "Muncher adora fare birichinate". Oggi però possiamo farci un'idea ben più precisa del suo aspetto grazie a una puntata di MasterChef Junior: Spain, un episodio a tema Ghostbusters in cui i piccoli partecipanti si sono trovati di fronte a tre acchiappafantasmi, alla mitica Ecto-1, a una piscina di slime e a un grosso Muncher.

Ora, Muncher sarà pure insidioso, ma ha un'aria simpatica e adorabile, paffutello com'è. A guardarlo, sembra che sorrida. Ricorda Slimer, apparso nel 1984 in Ghostbusters: Acchiappafantasmi, ma sembra meno dispettoso. Certo, terrorizzerà la cittadina di Summerville dove il nuovo film della saga è ambientato, ma in fondo è il suo mestiere. Dal video dell'episodio, che ora non è più disponibile nella sua interezza (ma di cui girano alcune immagini) si nota infine che ha sei piccole zampe.

Come vi abbiamo annunciato proprio oggi, per vedere in azione non solo Muncher ma tutti i personaggi di Ghostbusters: Legacy dovremo aspettare l'11 novembre. L'uscita del film è infatti stata spostata di 5 mesi. Insieme al viscido mostriciattolo, troveremo Paul Rudd, Mckenna Grace, Carrie Coon e Finn Wolfhard, e rivedremo, anche se per poco, le vecchie guardie Dan Aykroyd, Bill Murray e Sigourney Weaver. La vicenda si svolge ai giorni nostri e la regia è di Jason Reitman, figlio di quell'Ivan Reitman che ha diretto i primi due film.

