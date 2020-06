Ghostbusters: il film da vedere e commentare insieme sabato 27 giugno con SimulWatch

News Cinema

Il remake di uno dei titoli simbolo degli anni 80, prende vita in una nuove versione al femminile. L'appuntamento con il Ghostbusters di Paul Feig su SimulWatch è per sabato 27 giugno alle 17.

La visione condivisa di sabato 27 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film remake di uno dei classici titoli degli anni 80. Ghostbusters è la versione nuova degli acchiappafantasmi rivista in chiave femminile con il tocco autoriale di Paul Feig.

Il cast si avvale di quattro attrici cardine della commedia americana: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones e Kate McKinnon. Accanto a loro si mette a disposizione nel ruolo del segretario con tanti muscoli e poco cervello nientemento che Chris Hemsworth. L'appuntamento per vedere tutti insieme Ghostbuster e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 27 giugno alle 17.

Senza collegamenti narrativi con il Ghostbusters di Ivan Reitman del 1984, la storia di questo remake inizia con la tesi di due fisiche teoriche che sostengono la reale esistenza di fenomeni paranormali. Erin Gilbert (Kristen Wiig) paga a sue spese il suo appoggio alla teoria, racchiusa in un libro co-prodotto con la collega e amica Abby Yates (Melissa McCarthy). A causa della grande diffusione del manoscritto, infatti, Erin perde ogni possibilità di avere una cattedra presso la prestigiosa Columbia University.

Ma non tutto è perduto. Erin, Abby e l’ingegnere Jillian Hotzmann (Kate McKinnon) assistono al manifestarsi di un’apparizione paranormale, documentando la loro esperienza con un video che spopola sul web. Avendo perso ogni credibilità agli occhi della comunità scientifica, le tre donne decidono di continuare le indagini contando solamente sulle loro forze e aprono uno studio, grazie alla complicità dell’affascinante segretario Kevin Beckman (Chris Hemsworth).Le tre ricercatrici inaugurano la loro nuova attività, rispondendo alla chiamata di Patty Tolan (Leslie Jones) che è certa di aver avvistato un fantasma nella metropolitana di New York. A seguito della bizzarra esperienza, Patty si unisce al gruppo che nel frattempo cerca di migliorare la sua immagine facendosi chiamare ‘Ghostbusters’.



Ghostbusters: Primo trailer ufficiale in italiano - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Chiamami col tuo nome.