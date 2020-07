Ghostbusters ancora primo al botteghino americano a 36 anni dalla sua uscita

News Cinema

L'originale, amatissimo e inimitabile Ghostbusters è stato il film più visto nei cinema americani nel lungo e ambito weekend del 4 di luglio, l'Independence Day. In casa Sony, dove è in cantiere l'atteso nuovo film della serie, si fregano le mani.

Negli Stati Uniti, mentre si attende l'uscita di Tenet e la pandemia di Covid-19 continua a creare problemi, è appena trascorso quello che tradizionalmente è il weekend più importante per il box office cinematografico, quello del 4 di luglio, giorno della Festa dell'Indipendenza degli Stati Uniti.

Per l'occasione, la Sony aveva riportato in sala, facendolo uscire nuovamente nei cinema il 1° luglio, un film leggendario, nella speranza di portare a casa qualche dollaro. Il film è Ghostbusters, il primo e inimitabile, quello diretto da Ivan Reitman nel 1984 e interpretato da Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis.



Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Scene inedite del Film - HD

Ebbene, la mossa della Sony è stata vincente, perché a 36 anni di distanza dal suo debutto nei cinema, Ghostbusters è stato il maggior incasso del weekend dell'Independence Day, incassando dal giorno della sua uscita 656mila dollari, raccolto in 622 sale (che per il 90% sono in questo periodo drive in).

In casa Sony probabilmente si stanno fregando le mani: non tanto per questi incassi, che sono molto modesti, quanto per il segnale rappresentato dal successo di Ghostbusters, dato che l'attesissimo nuovo capitolo della serie nata con quel film del 1984, il Ghostbusters: Legacy diretto da Jason Reitman, è previsto - sempre che tutto vada bene - nelle sale americane per il 5 marzo del 2021.

Oltre a Ghostbusters, il film di maggior successo nell'ultima settimana negli Stati Uniti è l'horror Relic, che vede protagonista Emily Mortimer e di cui vi abbiamo mostrato qualche giorno fa il primo trailer.

