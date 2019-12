Ghostbusters: Afterlife è il titolo ufficiale di Ghostbusters 3

News Cinema

E le novità non finiscono qui: in settimana arriva il trailer del film di Jason Reitman.

Ghostbusters 3, o Ghostbusters 2020, ha finalmente un titolo ufficiale: Ghostbusters Afterlife, laddove per "afterlife" si intende la vita nell'aldilà, dimensione in cui proprio non ne vogliono sapere di stare tranquilli i fantasmi con cui i personaggi della nuova avventura devono fare i conti. Ma le novità non finiscono qui, perché durante questa settimana uscirà il trailer del film, che è diretto da Jason Reitman, figlio di quell'Ivan che ha diretto Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Ghostbusters 2.

Anche se la trama del film ancora non è chiara, sappiamo che al centro dell'azione ci sarà una madre single, Carrie Coon, con i suoi due figli, che hanno il volto di Finn Wolfhard e McKenna Grace. Insieme a loro vedremo tre membri originali del cast: Sigourney Weaver e, stando proprio a una dichiarazione di quest'ultima, Bill Murray e Dan Aykroyd. Il film uscirà il 10 luglio del 2020 e, se volete prepararvi degnamente all'evento e arrivare informatissimi al cinema, vi consigliamo di leggere l'articolo in continuo aggiornamento Ghostbusters 2020, cosa sappiamo del nuovo Ghostbusters 3, scritto dal nostro espertone di acchiafantasmi Domenico Misciagna.