Ghostbusters 3: Paul Rudd risponde all'appello!

L'attore in un divertente video condivide il suo entusiasmo per essere entrato nel cast del film di Jason Reitman.

Si arricchisce di un attore il cast di Ghostbusters 3 o Ghostbusters 2020, il sequel/reboot diretto da Jason Reitman del film del 1984. L'ultimo per ora a essere chiamato è Paul Rudd, che nel film avrà il ruolo di un insegnante. La cosa divertente è il video pubblicato sull'account Twitter del film, in cui l'interprete di Ant-Man condivide coi fan la sua eccitazione per essere stato chiamato.

Il video inizia davanti all'ormai noto Ghostbusters Building, fotografato dai turisti. Poi entra in campo Rudd che dice "questo succede tutti i giorni. Potete dar loro torto? È un film così epico, lo adoravo da fan e quando ho sentito che Jason Reitman ne avrebbe fatto una nuova versione in autunno il mio agente lo ha chiamato e gli ha detto: "ehi Jason, abbiamo sentito che c'è il ruolo di un uomo giovane... semi giovane e vigoroso per cui cercate un attore. Chi chiamerai? Quando ho saputo che avrebbero chiamato me, beh, potete immaginare, mi sono quasi "melmato" addosso (il riferimento è ovviamente a Slimer, che in Italia venne tradotto come melma, ndr). Non vedo l'ora di unirmi al cast di Ghostbusters questo autunno. Infatti mi sto "melmando" addosso anche adesso".

A questo punto nemmeno noi vediamo l'ora di vedere un film che promette davvero bene.