Ghostbusters 3: Legacy, Morbius e Uncharted spostati al 2021 dalla Sony

A causa del Coronavirus la major fa slittare di diversi mesi l'uscita dei suoi titoli di punta, nel caso che le sale cinematografiche dovessero restare chiuse per un bel po'.

Continua la lunga lista di film la cui uscita viene necessariamente rimandata a causa del Coronavirus, obbligando alla pausa forzata un numero sempre crescente di lavoratori dell’industria dell’'ntrattenimento, dalle troupe a gli addetti alle pulizie nelle sale cinematografiche, dai giornalisti di settore agli attori. Oggi tocca alla Sony Pictures annunciare gli slittamenti in avanti dei suoi film, tutti rimandati, tanto per stare tranquilli, addirittura al 2021. Ecco l'elenco:

, sequel di : spostato dal 7 agosto 2020 al 15 gennaio 2021 Un film senza titolo targato Sony/Marvel: spostato dall'8 ottobre a data da destinarsi nel 2021.

A questa lista bisogna aggiungere Fatherhood con Kevin Hart, che invece di arrivare il 15 gennaio 2021 sarà nei cinema già dal 23 ottobre 2020. Per quanto riguarda il film con Tom Hanks ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale Greyhound, sappiamo che gli Stati Uniti non lo vedranno nel mese di giugno, ma ignoriamo un'eventuale nuova data.

La Sony è convinta che le sale resteranno chiuse fino a metà estate, previsione che forse è troppo ottimistica. Altri Studios hanno spostato in avanti i loro film: la cominciare dalla Disney (con Mulan e Black Widow), la Warner (Wonder Woman 1984), la Universal (Fast 9), la MGM (No Time to Die), la Paramount (A Quiet Place 2).