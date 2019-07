Ghostbusters 3: la prima foto dal set annuncia l'inizio riprese

News Cinema

Il regista Jason Reitman condivide un'immagine in cui è insieme al padre Ivan e ai tre protagonisti.

Arriva dall’account Twitter di Jason Reitman la prima foto dal set di Ghostbusters 3 o Ghostbusters 2020, l'atteso sequel/reboot del mitico film del 1894 diretto da un altro Reitman (che poi è il papà del nostro regista): Ivan. E lo stesso Ivan è presente nell'immagine insieme ai protagonisti, che sono Carrie Coon, il Finn Wolfhard di Strangers Things e IT e la meravigliosa Mckenna Grace (Hill House), che poi è forse il personaggio più importante del film, visto che la storia è nata con una ragazzina di 12 anni che ha bussato alla porta dell'immaginazione di Reitman junior con lo zaino protonico sulle spalle.

Quello che salta subito agli occhi guardando la foto è che il titolo riportato sul ciak è Rust City, utililizzato probabilmente per depistare i curiosi. Sempre sul ciak si legge il nome del direttore della fotografia: Eric Steelberg, che ha lavorato con il regista da Juno fino a Tully, "saltando" quindi Thank You for Smoking.

La didascalia recita invece "La famiglia è tutta qui", e non solo perché ci sono i due Reitman, ma perché Ghostbusters 3, di cui sappiamo poco, ruota intorno a una famiglia il cui "capo" è una madre single. Ciò di cui siamo a conoscenza è che il film è ambientato in campagna e non in una grande città, che arriverà nelle sale nordamericane il 10 luglio 2020, che si gira nell'Alberta (Canada) e che nel cast ci saranno le vecchie guardie Dan Aykroyd e Sigourney Weaver, mentre imdb non dà ancora per certo Bill Murray. Fra le ultime acquisizioni c’è Paul Rudd, che fa la parte di un insegnante.