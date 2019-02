Ghostbusters 3, Jason Reitman promette: "Lo restituisco ai fan"

I fan sono più tranquilli dopo il teaser trailer di Ghostbusters 3, sequel ufficiale diretto da Jason Reitman, figlio dell'Ivan Reitman regista di Ghostbusters (1984) e Ghostbusters 2 (1989). Qualcuno è ancora traumatizzato dal tentativo di reboot Ghostbusters del 2016, ad opera di Paul Feig, ma Jason ci tiene a tranquillizzare ulteriormente gli appassionati, magari preoccupati dalla sua carriera, mai incanalata in film blockbuster, bensì in produzioni indipendenti anche premiate con l'Oscar: Juno, Tra le nuvole, Young Adult, Tully, fino ad arrivare a The Front Runner, in uscita proprio questa settimana. Ecco le sue parole in un'intervista al podcast di Bill Burr.

"Non sto facendo il Juno dei Ghostbusters. Sarà una lettera d'amore per Ghostbusters, io amo questo franchise. Sono cresciuto guardandolo, mi considero il primo fan di Ghostbusters, avevo tipo sette anni quando il film è uscito e l'ho adorato. Voglio fare un film per i miei amici fan di Ghostbusters. Stiamo, in ogni modo possibile, cercando di recuperare le tecniche di ripresa originali e restituire il film ai fan."